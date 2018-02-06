Класковский – о назначенцах: «Они постараются доказать обществу, что бессменному президенту нет альтернативы»

Политический обозреватель – о том, к чему приведет смена поколений в верхушке государственных СМИ.

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В экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» Александр Класковский заметил, что, совершив перестановки в руководстве ключевых средств массовой информации, власть уже начала подготовку к будущим выборам.

– Это, в первую очередь, президентские выборы, – отметил он. – Так как местные выборы находятся абсолютно не в фокусе Александра Лукашенко, парламентские выборы для него тоже имеют второстепенное значение. А вот о своей собственной кампании, которая будет проходить в достаточно дискомфортных условиях, он уже думает.

Собеседник считает, что следующие президентские выборы главе государства могут даться непросто, так как сегодня «его образ как вождя в значительной степени десакрализован»:

– В последнее время он своими же решениями вынужден разрушать пресловутое социальное государство, поэтому сегодня СМИ нуждаются в новых слоганах, в креативных идеях. Они постараются доказать обществу, что бессменному президенту Беларуси нет альтернативы. И на это будут направлены усилия всех этих крупнейших СМИ.

В то же время, по мнению Александра Класковского, не стоит ожидать от государственных СМИ резкого преображения.

– Можно вспомнить момент, когда в прошлом году назначили министром информации Алеся Карлюкевича. Были разговоры, что, мол, белорусскоязычный писатель, возможно, будет более либеральным на этом посту. Но потом последовала блокировка «Белорусского партизана», блокировка «Хартии-97», заявление о том, что министерство плотнее займется интернетом и социальными сетями.

То есть, мы увидели продолжение, по сути, того же курса, который был при Лилии Ананич, прежнем министре информации. Так и здесь – новые руководители будут также старательно проводить в жизнь так называемую генеральную линию, – считает политический обозреватель.

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