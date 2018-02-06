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Общество
06.02.2018
Михаил Брошин
Министр культуры: «Происходит наглое унижение киностудии «Беларусьфильм»

Министр культуры Юрий Бондарь обрушился на социальные сети, которые, по его мнению, сформировали «нездоровый информационный фон» вокруг белорусского кино.

Как сообщает БЕЛТА, руководитель ведомства, подводя итоги работы в 2017-м, заявил, что национальная киностудия «Беларусьфильм». Но положением дел министр недоволен.

– Первое, что вызывает резкое неприятие, – нездоровый информационный фон вокруг белорусского кино. Моду в отечественном кинематографе диктуют не продюсеры и кинокритики, а завсегдатаи социальных сетей. В обществе сформировано неверное представление о современном белорусском кино: чернуха, снятая за три копейки на цифровую камеру. При этом происходит наглое, откровенное унижение киностудии «Беларусьфильм». Весь этот информационный произвол творится при молчаливом попустительстве киносообщества и СМИ, – заявил Бондарь на коллегии Министерства культуры.

Впрочем, виноваты не только фэйсбук с твиттером. Как выяснилось, смещению акцентов в представлениях о белорусском кино поспособствовали также организаторы национального конкурса фестиваля «Лістапад».

А дальше Бондарь перешел к тому, что немалая доля ответственности за сложившуюся ситуацию лежит на самой киностудии. Ей инкриминируется:

– не обеспечено повышение художественного качества продукции;

– не разработана четкая стратегия творческого развития отечественного кинематографа;

– недостаточно активно ведется работа по реализации белорусских работ на внешние рынки.

Уже этого хватило бы, чтобы просто развести руками: если есть проблемы с качеством продукции, то в чем виноваты потребители, высказывающие свое неудовольствие посредством социальных сетей? Надо полагать, последним досталось, в основном, из-за сценариста Андрея Курейчика, который регулярно «пытается порочить киностудию» (по версии самой киностудии).

Однако это далеко не полный перечень «отдельных недостатков».Министр заявил, что есть обоснованные претензии к актуальности и художественному качеству кинопроектов, представляемых на открытый республиканский конкурс. Кроме того, не предпринимаются меры по переходу белорусского анимационного кино на современные технологии. Мало создается исторических фильмов, востребованных прокатом и телеканалами.

И, в качестве вишенки на торте:

– А самое главное – нет национального проекта, который бы стал визитной карточкой нового «Беларусьфильма» и всего отечественного кино, –  сказал Юрий Бондарь.

Занавес.

 
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