Давыдько — о своем увольнении: «Я счастлив, любая должность короче жизни»

Геннадий Давыдько прокомментировал перемены в своей рабочей жизни.

— Нормально, я счастлив. Всегда приходит конец — любая должность короче жизни, заявил он в интервью «Еврорадио». — Новая задача у меня, новые задачи у Белтелерадиокомпании — будет по-молодежному. А у меня больше времени появится для какой-то общественной деятельности. Что касается планов, то во-первых — отдохну. Во-вторых, есть «Белая Русь» — прекрасная организация с отличным статусом. Там предстоит поработать.

Давыдько считает, что возглавлять «Белую Русь» все же должен человек с «должностным фундаментом».

— Значит, мне придется больше работать на авторитет организации без поста руководителя какой-то структуры. А просто мой человеческий ресурс и мои знакомства, связи и авторитет буду использовать. А он, этот мой авторитет, все же существует — и в обществе, и в определенных политических кругах. И даже среди моих оппонентов существует некое уважение ко мне. Ну, среди тех, кто не занимается оскорблениями. Так что, все нормально, — успокаивает экс-руководитель БТ.

«Наша ніва» поинтересовалсь у Давыдько, за что ему стыдно в его работе на БТ?

— А что касается «стыдно», то вы, наверное, имеете в виду какие-то наши журналистские расследования? И фильмы? За которые мне не то что не стыдно, я горжусь тем, что мы боролись как могли за стабильность, за господство нашей точки зрения! Может, и были какие-то ошибки, но они были в пользу государственности.

О том, что он не успел сделать, Давыдько ответил так:

— Я собирался начинать производство сериалов. Сегодняшние каналы, к сожалению, транслируют российское, украинское кино, а своего нет. Надеюсь, это будет при новом руководителе— он, вероятно, усилит новостную и аналитическую составляющие.

Экс-глава БТ также заверил, что «Клуб редакторов» останется в телеэфире.

— Он будет обязательно, это нужный проект. Ну и все, на этом ограничусь.

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