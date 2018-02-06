Замглавы Администрации рассказал, что делать СМИ в соцсетях

Это важно для укрепления суверенитета страны, уверен Максим Рыженков.

Средствам массовой информации следует быть более активными в социальных сетях. Такое мнение высказал первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков на коллегии Министерства информации по итогам работы в 2017 году, сообщает БЕЛТА.

Максим Рыженков подчеркнул, что современные условия требуют быть активными, и по всем ресурсам следует распространять информацию, подавая ее интересно, не подражая друг другу. Каждый ресурс должен представлять что-то особенное, ориентированное на определенный сегмент общества. Кроме того, нужно наращивать объем контента собственного производства, это касается в первую очередь белорусских телеканалов. По словам Рыженкова, это важно для укрепления суверенитета страны, для популяризации национальных ценностей.