Глава СК о гибели солдата в Печах: неуставные взаимоотношения выявлены и в других частях

Сроки расследование по делу гибели солдата Александра Коржича в Печах продлены.

Об этом БЕЛТА сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

— В ходе расследования этого дела был выявлен ряд иных фактов неуставных взаимоотношений не только в этом воинском подразделении, но и в других частях. Молодые военнослужащие и те, которые отслужили определенный срок, начали давать показания относительно событий годичной, двухгодичной давности, утверждая, что и они являлись объектами насилия со стороны сослуживцев. Для того чтобы дополнительно проверить все факты, которыми мы располагаем в настоящий момент, потребовалось время. Мы не готовы в ближайшие дни закончить расследование по этому делу. Пришлось продлить сроки расследования для того, чтобы полно, объективно и всесторонне исследовать все имеющиеся у нас заявления и сообщения о совершенных преступлениях, — рассказал Иван Носкевич.

Напомним, о смерти 21-летнего Александра Коржича стало известно после того, как мать солдата обратилась в СМИ. Эта история вызвала широкий резонанс и стоила постов руководству военной части. Так, после случившегося в Печах был освобожден от должности начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов полковник Константин Чернецкий. Также Министерство обороны сообщило, что ряд должностных лиц 72 ОУЦ уволен из рядов Вооруженных сил за непринятие мер по предотвращению гибели военнослужащего.

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Ранее Следственный комитет заявил, что возбуждено 15 уголовных дел по разным статьям Уголовного кодекса: нарушение уставных отношений, мошенничество, превышение служебных полномочий. 10 фигурантов находятся за решеткой, еще 5 человек проходили по делу как подозреваемые. Следователи отрабатывали три основные версии: убийство, самоубийство и доведение до самоубийства.