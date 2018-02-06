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Общество
06.02.2018
Салiдарнасць
«Готовьтесь к нашествию госов в наши уютненькие соцсети»

«Салідарнасць» собрала реакцию лидеров мнений из разных сфер на громкие  отставки руководителей ведущих госСМИ.

Новость про то, что Павел Якубович, Геннадий Давыдько и Юрий Козиятко лишились своих должностей прозвучала как гром среди ясного неба. Пока политологи гадают, чем редактора прогневали своего начальника, а СМИ обсуждают кандидатуры «новеньких», предлагаем вашему вниманию обзор мнений из соцсетей.  

Змицер Панковец, журналист, Fаcebook:

«Давыдзька, Якубовіч, Казіятка — усё. Старое пакаленне прапагандыстаў адправілі ў адстаўку».

Сергей Чалый, экономист, Fаcebook:

«Я думал что-то подобное случится во второй половине года… Вообще показательная благодарность за долгие годы верной службы. Кого на «самодостаточную» (тм) «Белую русь», кого на общественный совет МВД».

Дмитрий Гурневич, журналист, Fаcebook:

«Учора Давыдзька наехаў на БНР, а сёньня яго зьнялі з пасады. І так будзе з кожным. :-)

Але важней ня тыя, хто сыходзіць, а тыя хто прыходзіць. Пакуль што акрамя ўзросту я розьніцы ня бачу. Магчыма, большая розьніца ў Эйсманце».

«А цяпер сур'ёзна. Чым мне запомніцца эпоха Паўла Ізотавіча і Давыдзькі?

2006 год. Шэраговец Лосеў, якога зьбіла дзяўчына, што «любіць танчыць Паланэз і чытаць Бадлера». Але гэта кветачкі. Супэрфасфатаў і самагубства Яны Паляковай запомніцца больш. І «расьсьледаваньне» наконт акцыі пасьля прэзыдэнцкіх выбараў 2010 году.

Давыдзька прайшоў баявое хрышчэньне агучкай фільму «Жалезам па шкле». Уяўляеце, сам кіраўнік тэлерадыёкампаніі. Свой брэнд ён «годна» пранёс усе гэтыя гады. Фільм «Белы легіён чорных душ» таксама запомніцца.

Насамрэч іх гнюсная эпоха працягваецца. Проста ім у ёй адвялі меншае месца».

Андрей Стрижак, общественный активист, Fаcebook:

«Каналы государственной пропаганды — СБ, СТВ и БТ получили новых руководителей. Козиятко и Давыдько — всё, потоплен даже непотопляемый крейсер «Пал Изотыч».  Такое внезапное и скоропостижное «ператрахивание» кадров говорит о том, что чины более не справляются со своими обязанностями — с этим трудно не согласиться.

Белорусская госпропаганда проигрывает сразу по двум фронтам — своим заклятым братьям с Востока и доморощенным малобюджетным информпартизанам в виде сотен и тысяч активистов и блоггеров, которые одновременно противостоят и очень активным и креативным «зеленым человечкам» из РФ и совковой и топорной госпропаганде. В общем командном зачете ЗАО «Белгоспропаганда» явно плетется в хвосте, что не может не беспокоить и не раздражать верховное командование.

Посмотрим, будет ли это очередная перестановка коек в информборделе, или такая перестановка заточит третий угол нашего треугольника информпротивостояния.

В любом случае, живем мы с вами в очень нескучное время, и я советую готовиться к нашествию госов в наши уютненькие соцсети».

 
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