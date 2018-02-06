Якубович: «Я 24 года возглавлял самую крупную редакцию, и больше у меня нет сил делать это»

Во вторник Лукашенко назначил Дмитрия Жука главным редактором газеты «СБ. Беларусь сегодня».

Со своего поста ушел патриах белорусской журналистики Павел Якубович, возглавлявший газету с июля 1995 года. В комментарии TUT.BY он рассказал, что решение уйти было принято им еще в декабре.

— Это было ожидаемое решение, вопрос моего ухода я поднимал в Администрации президента еще в декабре прошлого года. Мое решение связано с состоянием здоровья, мне ведь уже много лет (он 1946 года рождения). Я 24 года возглавлял самую крупную редакцию, и больше у меня нет сил делать это. До сегодняшнего дня я исполнял свои обязанности, — рассказал Павел Изотович.

Экс-руководитель «СБ» в последнее время очень активно продвигал вопрос установления мемориала в Куропатах. По словам Павла Якубовича, по мере сил, он продолжит заниматься этим вопросом.

— Постараюсь быть чем-то полезен государству, людям и себе. Пока не определился, чем точно буду заниматься, но работать официально уже точно не буду, — рассказал Павел Якубович. — Мне было бы очень больно оставлять тему Куропат, потому что все, что было мною обещано, сделано, остались только мелкие технические проблемы. Полагаю, что через коротенький перерыв буду и дальше продвигать этот вопрос.

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