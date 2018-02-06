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Политика
06.02.2018
Салiдарнасць
«Я себя как-то неуютно чувствую»: Лукашенко объяснил увольнение Якубовича, Давыдько и Козиятко

Глава Беларуси прокомментировала принятые кадровые решения в отношении руководства ряда госСМИ.

— Если честно, из всех кадровых назначений, а их было, наверное, тысячи… В этом кабинете немало. Я себя как-то неуютно чувствую сегодня. Потому что часто приходится людей менять потому, что они не справились с обязанностями, больше всего. И иногда с переводом на другую работу. Но руководители, на должность которых в принципе вы заступаете, — это люди очень достойные — и Давыдько, и Якубович, и Козиятко, и многие другие. Люди достойные, и в связи с этим их нельзя потерять, — цитирует слова главы государства БЕЛТА.

О Давыдько

Лукашенко напомнил, что Геннадий Давыдько возглавил общественное объединение «Белая Русь».

— Кстати, самодостаточное общественное объединение, насколько я информирован. У них достаточно членских взносов для того, чтобы содержать себя и проводить большую благотворительную работу. Поэтому избрание его руководителем — это, наверное, шаг в правильном направлении. Это такой достойный белорус. Во многом дошлифовавший себя за 20 лет нашей независимости. Поэтому Геннадий Давыдько свою дорогу определил в нужном направлении, — пояснил белорусский лидер.

Он также отметил, что статус Давыдько «надо повышать».

— И рассмотреть вопрос, внести предложение, о его направлении в Совет Республики сенатором. Это усилит его позиции.

О Якубовиче

Что касается Павла Якубовича, то, по словам Лукашенко «потерять его не должны» тоже и он также может работать в Совете Республики.

— Я не исключаю, что и Павел Якубович сможет там работать. Нам очень нужны опытные люди. Притом люди, которые прошли этот переломный период в нашей истории — дорогу от Советского Союза к независимой Беларуси. Люди, правильно понимающие этот период и те перемены, которые произошли.

Он также напомнил о том, что Якуборвич был избран председателем общественного совета при МВД.

— У него большой кусок работы. И эту работу надо усилить. Это что-то сродни контроля за правоохранительными органами. Благо, что не я инициировал этот общественный совет при МВД, а сами милиционеры. Молодцы, — отметил глава государства.

Александр Лукашенко считает, что общественный совет, его полномочия и функции надо сделать более широкими.

— Может быть, даже усилив этот совет. Наверное, добавив туда людей. Чтобы это был такой общественный совет с контрольными функциями между общественностью и правоохранительными органами. С контрольными функциями за правоохранительными органами, возможно. Поэтому у Павла Изотовича тоже работы хватит. Я думаю, он не уйдет от своей профессиональной деятельности. И Давыдько, и он, как я уже говорил, должны в СМИ работать и сотрудничать с ними. В какой форме — надо определиться. 

 
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