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Общество
06.02.2018
Салiдарнасць
«Чуда не случилось». Министр обороны Равков считает нецелесообразным круглый стол по дедовщине

Из Министерства обороны пришел ответ на предложение лидеров оппозиции провести круглый стол о проблемах в армии и другие инициативы.

Напомним, что 17 января лидер ОГП Лебедько и лидер движения «За Свободу» Губаревич ходили на личный прием к министру в Новогрудском райисполкоме.

Они выдвинули три предложения. Первое — провести в марте-апреле круглый стол по проблеме дедовщины в армии. В нем планировалось участие как представителей Минобороны, так и членов общественных организаций, а также иностранных экспертов. Второе — создать при Минобороны рабочую группу, которая бы работала над изменениями в законе об армии. Третье предложение — присвоить военному училищу имя Тадеуша Костюшко вместо Александра Суворова.

Ответ министра опубликовал на своей странице в Фейсбук Анатолий Лебедько.

 «Министр Равков отписался. Чуда не случилось, — пишет политик. — Нашим генералам тяжело выбираться из советского прошлого. Нет ни воли, ни желания, ни давления снизу, ни запроса сверху… Но не только это. Нам говорят - министерство обороны остается закрытым военным объектом со сторожевыми вышками и казармой, вдоль которой с автоматом ходит бдительный Равков. Лучшим средством борьбы с дедовщиной генерал считает минимум информации, просачивающейся из его ведомства. Ну что ж, с такой стратегией остаётся только ждать очередного скандала, и, увы, очередной глупой, бессмысленной смерти!

 
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