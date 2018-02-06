Минкульт: учреждениям культуры нужно научиться зарабатывать

По словам министра, расходы на их содержание в несколько раз превышают доходы.

В частности, глава Министерства культуры Юрий Бондарь заявил, что в 2017 году организации сферы культуры смогли заработать лишь около 147 миллионов рублей.

В то же время на их содержание и развитие было потрачено более 425 миллионов рублей, или 0,41% от ВВП.

По словам министра, сфера культуры «пока так и не научилась зарабатывать, а ее развитие в огромной степени зависит от ассигнований из государственного бюджета».

– Рост доходов в сфере культуры значительно отстает от роста, например, туристического рынка, а ведь это взаимосвязанные отрасли. Даже введение безвизового режима для граждан 80 государств не стало поводом для переориентации деятельности учреждений культуры с учетом расширения потока иностранных туристов, – цитирует чиновника БЕЛТА.

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