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Общество
06.02.2018
Евгений Федоров
«Этот декрет не против тунеядцев, а против работающих»

В Минтруда заявили, что под новый декрет о тунеядстве могут попасть около 250 тысяч человек.

По «старой» версии декрета число белорусов, не участвующих в финансировании государства, оценивалось в 470 человек. Сейчас цифры намного скромнее.

В частности, по словам начальника управления политики занятости Минтруда Олега Токуна, «если исходить из баланса трудовых ресурсов Беларуси, то это может быть примерно 250 тысяч человек».

– Полагаю, что эти люди так или иначе должны чем-то заниматься в своей жизни. И если он не работает, не учится, или, например, не воспитывает детей, то надо его привлекать на рынок труда, давать ему в руки новую профессию или предлагать ему другие варианты занятости, – сказал чиновник в эфире «Белорусского радио».

Белорусские интернет-пользователи такую информацию восприняли критически, усомнившись в правдивости таких данных.

«Под действие декрета № 1 могут попасть около 250 тысяч белорусов, а безработных всего 20 тысяч на всю республику! Чудеса статистики», – пишут пользователи дискуссионной площадки talks.by.

«Большего фиаско со стороны властей что-то не припоминаю, хотя есть что вспомнить – скучать не давали».

«Не получилось содрать денег с безработных – решили им повысить цены на жизнь. А теперь сами не понимают, как это все будет работать.

Да и будет ли?»

«Клоунада продолжается. Кому только потеха будет?»

«Плюют чиновники и на народ и на Конституцию. Там четко написано – принудительный труд запрещается, кроме работы или службы, определяемой приговором суда или в соответствии с законом о чрезвычайном и военном положении».

«Занимательная арифметика: было 470 тысяч тунеядцев, предприятия уволили 150 тысяч человек, стало 250 тысяч незанятых в экономике».

«Все их потуги окажутся тщетными, когда тунеядцы начнут массово прописываться в деревнях, где нет коммунальных услуг».

«Лучше выберите четкую стратегию, проведите экономический анализ по крупным предприятиям, чтоб они прибыль приносили, а то, как дети, по мелочам размениваетесь».

«Этот декрет не против тунеядцев, а против работающих. Для того, чтобы работяга работал за 300 рублей и боялся место потерять».

«Чтоб отменить антинародный и антиконституционный декрет, нужно чтобы в стране, был народ и Конституция».

Почему авторы декрета о «тунеядцах» ничего не поняли

 
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