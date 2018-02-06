Цитата. Что будет, если Минобр убедить в том, что дети в школе должны пользоваться гуглом?

Смех сквозь слезы.

Известная учительница Анна Северинец неоднократно заявляла о том, что в школах нельзя запрещать детям пользоваться поисковиком. Однако она решила представить, что будет, если Минобразования все же поддержит эту инициативу.

«Вот я сама себе думаю. Вот если все-таки взять — и убедить наш Минобр, что детей в школе надо учить пользоваться гуглом, если как-то объяснить им, что навык работы с поисковиком — один из самых востребованных навыков современного человека, то, ёлки-палки, завтра же появится новая форма учительской отчетности «Использование гугла на предметных занятиях», Минздрав установит нормы обращения в гугл по классам и возрастам, учителей обяжут отмечать в отдельном журнале количество «гугл-минуток», в стандартном плане урока появится «время гугл-поиска», и проверка во время посещения урока станет строго спрашивать: «А где это ваша работа с поисковиком, а? Насколько хорошо вы отрабатываете гугл-компетенции?» — написала Анна Северинец на своей странице в Фейсбуке.