От -18 до +1°С. Чего ждать от погоды на неделе?

Прогноз погоды на ближайшие дни.

Во вторник, 6 февраля, ожидается облачно с прояснениями. Днем во многих районах небольшой снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха в утренние часы составит -6..-12°С, при прояснениях до -13..-18°С. Во второй половине дня морозы ослабеют до -4..-10°С, по юго-западу до -1..-3°С.

7 февраля ночью и утром в отдельных районах пройдет кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -7..-13°С (при прояснениях до -15°С); максимальная днем от -1°С по юго-западу до -8°С по востоку страны.

8 февраля ночью по югу, утром и днем в отдельных районах страны ожидается кратковременный снег, днем мокрый снег, слабый гололед. Местами туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по юго-западу до -12°С по северу страны (в северных районах при прояснениях до -15°С), максимальная днем -5..+1°С.