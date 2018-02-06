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Экономика
06.02.2018
Романчук: «Были у Батьки две коровы»

Экономист на примере показал подход Лукашенко, делающего ставку на государственную «корову».

«Давайте решим простую задачку, — предлагает Ярослав Романчук на своей станице в Фейсбуке. — Были у Батьки две коровы. На вид почти одинаковые, одной породы, цвета и возраста. Решил он проверить, какая в хозяйстве лучше, т. е. на какую нужно делать в ставку не с точки зрения экстерьера и цвета, а с позиции надоев молока. По идее для решения этой простой задачки нужно было поставить две коровы в равные условия и сделать выбор на основе количества получаемого молока. Однако Батьке нравилась одна из двух коров. Она напоминала ему детство. Она пахла, как в родной деревне. Её мычание напоминало звуки родины. Она беспрекословно подчинялась Хозяину и безропотно следовала за ним. Поэтому Батька решил подыграть любимой корове. В конкурентной борьбе он давал ей лучшие корма, подпитывал витаминами, баловал прогулками и держал в приятной чистоте. Другую корову кормили лишь бы чем, не давали толком спать, гоняли на пастбище и обратно.

И вот в таких условиях корова – любимица Батьку всё равно дала меньше молока. Значительно меньше. Ладно, если бы только год, а то более 20 лет подряд. Несмотря на очевидные преимущества нелюбимой коровы, Батька всё равно всё лучше отдавал своей неэффективной, непродуктивной и явно постаревшей корове.

Корова – любимица Хозяина – это государственные предприятия, её конкурент – частный сектор. Белорусские власти для госпредприятий – фаворитов создают тепличные условия: льготные кредиты, дотации, налоговые и таможенные льготы, гарантированный госзаказ, принуждение потребителей к покупке их товаров и услуг списание долгов и наклонение правоохранительной на её сторону.

Для частного сектора – налоги по полной программе, дорогие кредиты, жёсткие условия входа на рынок, высокие налоги, разорительные штрафы, сложности с получением оплаты на товары и услуги.

И вот результат. Как отмечает Международный валютный фонд, доходность капитала у госпредприятий была в среднем в три раза меньше, чем в частном секторе. Чистая операционная прибыль госпредприятий, как отношение к инвестициям в основной капитал, была в среднем в 2,5 – 3 раза меньше.

В строительстве в 2013-2016гг. доходность используемого капитала в секторе госпредприятий была в среднем в восемь раз меньше, чем в частном секторе.

Финансовые результаты в промышленности показывают, что госпредприятия «менее прибыльны, менее ликвидны и менее эффективны в использовании имеющихся ресурсов». В этом секторе операционная прибыль госпредприятий была в 1,5 раза меньше, чем в частных компаниях, а доходность капитала была в 1,7 раза ниже.

Госпредприятия получают оглушительное поражение от частного сектора в сельском хозяйстве. МВФ констатирует, что без господдержки де-факто сохранённые колхозы/совхозы находились бы в состоянии постоянных чистых убытков.

Вот такие результаты. Заметим, что разница в качестве управления, эффективности инвестиций и финансовых результатов не доли процента, даже на 10%. Частный сектор работает лучше в разы!

И что в этой ситуации делает Хозяин? Напомним, ему же нужно выбрать не свою эстетическую пассию, не психологическое утешение или домашнее животное, а самый эффективную форму собственности. Ответ очевиден – частный сектор, но он не ложится на душу Хозяину. Поэтому он уже пять пятилеток подряд продолжает делать ставку на государственную «корову». Умом такой выбор не понять... Значит, только умом её нельзя исправить. Тут без эмоций, психологических гештальтов, работы с картинками прошлого не обойтись.

Впрочем, многие белорусы продолжают верить, что нет ничего плохого в государственной собственности. Если под плохим понимать генерацию только ядов и токсинов, то нет, а если сравнивать производительность, конкурентоспособность и технологический динамизм – то госпредприятия – это та корова, которую сдать на мясо, а освободившиеся ресурсы передать в частные руки».

 
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