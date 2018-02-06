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06.02.2018
ВВС
Участник «ограбления века» умер в английской тюрьме

В английской тюрьме умер 69-летний Терри Перкинс — один из участников «ограбления века» на 14 млн фунтов (20 млн долларов), совершенного на Пасху 2015 года. Вырученное от награбленных драгоценностей бандит хотел потратить себе на пенсию.

Терри Перкинс

Перкинс, родившийся в Энфилде на севере Лондона, отбывал наказание за преступление, которое было признано самым крупным ограблением в криминальной истории Англии.

В апреле 2015 года, на пасхальные выходные, которые в Англии продолжаются четыре дня, Перкинс и его соратники проникли в подземное хранилище Hatton Garden Safe Deposit и похитили оттуда 56 сейфов. Они украли золото, бриллианты и сапфиры — на общую сумму в 14 млн фунтов (около 20 млн долларов).

На прошлой неделе Перкинса обязали выплатить порядка 6,5 млн фунтов (более 9 млн долларов) или остаться за решеткой еще на семь лет.

Перкинс отбывал наказание в тюрьме Белмарш на юго-востоке Лондона. Как сообщается, последнее время он был болен.

В официальном заявлении пенитенциарной службы сказано, что по факту смерти Перкинса будет проведено независимое расследование, как и в случаях всех смертей в заведении.

Перкинс был приговорен к семи годам тюрьмы — после того, как в 2016 году его признали виновным в ограблении. Вместе с ним по семь лет тюрьмы получили еще два главаря банды: 77-летний Джон «Кенни» Коллинз и 63-летний Дэниэл Джонс.

Позже объявили приговор еще одному организатору ограбления: шесть лет и три месяца получил 76-летний Брайан Ридер, который не смог предстать перед судом одновременно с соратниками из-за перенесенного второго инсульта.

Острая сердечная недостаточность

В минувший вторник бандитов обязали вернуть 27,5 млн фунтов (более 38,5 млн долларов). В противном случае их срок заключения должен быть продлен.

Как сообщил судья Кристофер Кинч Кьюси, члены банды разделили между собой как минимум 13,69 млн фунтов (более 19 млн долларов) — украденных наличных, золота и бриллиантов, но реальная их стоимость может быть гораздо выше.

Адвокат Перкинса Питер Роулендс сообщил тогда, что у его клиента диагностировали острую сердечную недостаточность и что ему придется отбывать дополнительный срок, поскольку вернуть требуемые деньги не представляется возможным.

Дыра в стене хранилища Hatton Garden Safety DepositПравообладатель иллюстрации. MET POLICE

Банда проникла в подземное хранилище Hatton Garden Safe Deposit на Пасху и похитила оттуда 56 сейфов с драгоценностями

Во время слушания на прошлой неделе судья заявил, что если один из четырех соучастников сможет вернуть 6,4 млн фунтов, эту сумму вычтут из конфискационных обязанностей остальных.

В таком случае воры бы возместили около 8,2 млн фунтов.

Ограбление в день рождения

Терри Перкинса арестовали после того, как следователи из Хаттон-Гарден установили прослушку в его голубом "ситроене-саксо" и перехватили разговор, где бандит делился планами потратить свою долю добычи себе на пенсию.

Его задержали вместе с Коллинзом и Джонсом — когда они бросили сумку, внутри которой была часть награбленного.

Дата ограбления пришлась на день рождения Перкинса. Он участвовал во всех этапах операции, включая сбыт украденного. В частности, бандит изображал ремонтника, делая вид, что работает в лифте.

В хранилище грабители пробрались через шахту лифта, спустившись по ней, после чего просверлили большую дыру в стене и вскрыли сейфы.

Из-за того, что ограбление произошло во время пасхальных каникул, полицейские отреагировали на сигнал охранной системы лишь через четыре дня после ограбления.

Дело привлекло к себе внимание общественности еще и из-за возраста обвиняемых: большинству из них на момент преступления было под 60 и больше, а двоим — за 70.

Во время обыска дома у Перкинса были найдены драгоценности, наличные деньги, синяя спецодежда и пять пар белых фабричных перчаток, которые использовали грабители и не захотели оставлять их в качестве улики на месте преступления.

 
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