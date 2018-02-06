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Общество
06.02.2018
Наталья Колесниченко, Завтра твоей страны
Их дом – тюрьма: почему бывшие заключенные возвращаются в места лишения свободы

Государство не справляется с ресоциализацией вышедших их тюрьмы.

Только 40-50% освободившихся из мест лишения свободы трудоустраиваются. Большинство из них теряют работу в первый год.

Помощь в трудоустройстве бывшим заключенным оказывают районные территориальные центры социального обслуживания населения. Некоторые находят работу через центры занятости. Около 25% освободившихся устраиваются за счет брони на предприятиях. Минус такого подхода в том, что в бывший заключенный должен сам прийти и попросить помощи в трудоустройстве, отмечается в исследовании «Труд в пенитенциарной системе Беларуси», которое провел Центр социальных и экономических исследований CASE Belarus.

− Трудоустройство в том виде, как его организовывают территориальные центры социального обслуживания населения или реабилитационные центры, не является панацеей, если освободившимся из заключения не уделять должного внимания практически каждый день, − говорит один из авторов исследования, президент CASE Belarus Серж Навродский.

По данным Министерства внутренних дел, 39,5% освобожденных повторно совершают преступления. 70% из тех, кто снова нарушил закон, нигде не учатся и не работают.

Низкие данные по трудоустройству освобожденных и количество повторных преступлений свидетельствуют о том, что государство не справляется с ресоциализацией бывших заключенных — таков один из выводов исследования.

Более успешной была бы интеграция бывших осужденных при системном подходе к реабилитации. Но в Беларуси нет единой межведомственной программы их возврата в общество. Частичной реинтеграцией бывших заключенных занимаются конфессиональные организации и христианские сообщества.

− Часто освободившимся нужно желание реабилитироваться, начать «нормальную» жизнь, а не просто стать на учет в ТЦСОН. Над этим хорошо работают на церковных площадках. И благодаря этому, уровень рецидивов среди участников программ опускается ниже 5%, − рассказывает эксперт.

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