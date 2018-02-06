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Лица
06.02.2018
Евгений Барсуков
Модели против феминисток: «Нелепо, когда одни женщины говорят другим, что те должны и не должны делать»

Решение «Формулы-1» заменить грид-герлз, девушек модельной внешности, которые десятилетиями выводили пилотов на старт и вручали награды после финиша, на детей вызвало бурю возмущения.

Самые известные автогонки мира пали под натиском феминисток. На увольнении грид-герлз, в частности, настаивало Женское спортивное объединение (Women's Sport Trust), которое считает, что «в XXI веке присутствие моделей с табличками на стартовой решетке неприемлемо». По мнению активистов этой организации, работа грид-герлз ставила женщин в неравное положение с мужчинами и открыто говорила о том, что автогонки — это занятие только для представителей сильного пола, а девушки там — обслуживающий персонал, пишет «Газета.Ру».

Вот только самих моделей феминистки почему-то не спросили. Грид-герлз же считают, что их права ущемляло не работа на «Формуле-1», а вмешательство «борцов с дискриминацией».

Британка Ребекка Купер опубликовала в The Telegraph письмо, в котором утверждает, что оскорблена такой «защитой»:

«Я всегда была гоночной болельщицей. Подрастая, я смотрела гонки вместе с отцом, который объяснил мне, что значит, когда кому-то показывают чёрный флаг, и как на трассе отличать аутсайдеров. ​Поэтому, когда я увидела объявление, что требуется «грид-гёрл в возрасте 22 лет», я тут же воспользовалась возможностью оказаться в самой гуще событий.

А через восемь лет, в 2018 году, в Формуле-1» нас просто запретили – видимо, мы вышли из моды и не вписываемся в современные ценности. Однако, если эти ценности не позволяют женщинам заниматься делом, которое мы любим и которым гордимся – поневоле удивляешься, может быть, современный мир вообще стал несколько странным?..

Лично я никогда не чувствовала себя жертвой. Мне уже 30, у меня шестилетняя дочь, которая иногда тоже бывает со мной на гонках. Захочет ли она когда-нибудь попробовать себя в качестве грид-гёрл или выберет совершенно другое занятие – я буду рада за неё, лишь бы это был её личный выбор».

Купер также считает:

«Нелепо, что женщины, называющие себя «борцами за права женщин» говорят другим, что те должны и не должны делать, мешая нам выполнять работу, которые мы любили и которой гордились. Любители политкорректности сошли с ума».

Еще одним доводом противниц моделей на гонках было то, что присутствие красоток в роли «обслуживающего персонала» якобы каким-то образом мешает появлению женщин-пилотов. Однако Мишель Уэстби, долгое время работавшая грид-гёрл, а сейчас ставшая профессиональной пилотессой в дрифте, своим примером опровергает этот тезис:

«Если бы не было работы грид-гёрл, то я бы не оказалась там, где я сейчас – в спорте, где «доминируют мужчины». Я стала стант-драйвером и дрифтером и тем самым вдохновляю других девушек приходить в эту «пугающую мужскую среду».

Другие модели, работавшие на гонках, и вовсе в ярости.

Софи Райт: «Теперь феминизм отбирает у женщин их работу. Разбудите меня, когда все эти политкорректные психи успокоятся».

Грид-герлз поддержали и мужчины, являющиеся знаковыми персонами в мире гонок.

Почетный президент «Формулы-1» Берни Экклстоун: «Нельзя это запрещать. Грид-герлз нравились пилотам и публике, и всем было плевать. Не знаю, как красивая девушка, стоящая рядом с болидом и держащая в руках табличку с номером, может вызывать у кого-то антипатию».

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель: «Это нелепо. Думаю, некоторые вещи не должны меняться, и это именно одна из таких вещей. Хорошая традиция, и мы не должны ее ломать».

Подытожила дискуссию еще одна грид-герл.

Красотки, которых изгнали с «Формулы-1»

 
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