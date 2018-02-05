Нацбанк рассказал о возможных негативных последствиях указания Лукашенко

К чему может привести стремительно и необоснованно выросшая средняя зарплата в стране.

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Напомним, в конце прошлого года власти продемонстрировали невероятный фокус: в декабре средняя зарплата выросла по сравнению с предыдущим месяцем почти на 19% и составила 995 рублей. То есть было выполнено жесткое указание Александра Лукашенко, который весь год требовал от чиновников 1000 рублей зарплаты.

А теперь цитата из свежего отчета Национального банка о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов.

– В течение 2017 года отмечалось постепенное ускорение роста реальной заработной платы. Во второй половине года темпы ее роста складывались на более высоком уровне по сравнению с производительностью труда. Сохранение опережающих темпов роста заработной платы может способствовать формированию давления на инфляционные процессы в будущем, – говорится в отчете.

А ведь и независимые экономисты предупреждали: административное повышение зарплат может привести к ускорению роста инфляции и ослаблению белорусского рубля.

Мало того, что многие белорусы почувствовали себя обманутыми, когда им сообщили о достижении средней зарплаты $ 500. В ближайшие месяцы это еще может негативно сказаться на их жизни.