Следователь, которая хочет победить в конкурсе «Мисс Беларусь»

В Бресте на региональный кастинг «Мисс Беларусь-2018» пришла сотрудница Следственного комитета. Кто она?

24-летняя Мария в Ганцевичах работает следователем районного отдела Следственного комитета. В Брест старший лейтенант юстиции привезла с собой портфолио с модельными фотографиями, сообщил TUT.BY.

— Я не профессиональная фотомодель. Я — следователь, человек в погонах… У меня нет четкой специализации. Я специалист широкого профиля. Больше всего мне нравится расследовать уголовные дела, где я реально могу помочь людям. То есть не обычные кражи, когда мы можем найти имущество и вернуть, а, например, защита прав детей, несовершеннолетних, престарелых – рассказала Мария членам жюри.

Фото «Вечерним Брест»

На «Мисс Беларусь» девушка хочет попасть, чтобы развеять стереотипы о следователях, пишет «Брестская газета».

– Обычно людей нашей профессии воспринимают как замкнутых, ограниченных, тех, кто порой общается, прямо скажем, с не очень приятными людьми. На самом деле, мы очень веселые, инициативные, дружелюбные, нас не надо бояться, — рассказала Мария.

Девушка сказала правду: она действительно сотрудница Следственного комитета. Вот фотографии как доказательство.

Фото «Ганцавіцкі час»

Мария окончила юрфак Брестского государственного университета. В 2016 году она принимала участие в учебно-методическом сборе молодых следователей Брестской области. И даже заняла первое место а конкурсе ораторского мастерства.

Фото sk.gov.by

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