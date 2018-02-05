СК: судя по количеству ошибок в сообщениях и вымогаемым суммам, киберпреступникам по 15-20 лет

О любопытной ситуации с киберпреступлениями рассказал на пресс-конференции следователь по особо важным делам Следственного комитета Александр Мохнач, сообщает sb.by.

Речь, в частности, шла о проблеме блокирования баз данных субъектов хозяйствования:

– Особенно это касается баз данных бухгалтерии. Злоумышленники обещают все разблокировать за вознаграждение.

Такие преступления чаще совершают молодые люди. Их возраст - около 15-20 лет. Об этом можно судить, исходя из сумм, которые требуют вымогатели, а также многочисленных ошибок в небольших по объему сообщениях.

Для недопущения подобных проблем рекомендуют держать на контроле работу по созданию резервного копирования данных:

– Если бэкап делается раз в неделю, то восстановить бухгалтерскую отчетность можно и за один день. Но если бэкап отсутствует как таковой в течение полугода, то тогда блокирование баз данных вызывает серьезную проблему.