Сможет ли БНК озолотиться на торговле нефтепродуктами?

Право продавать нефтепродукты Мозырского НПЗ по одному из крупнейших контрактов, заключенных в Беларуси в последние годы, получил государственный трейдер Белорусская нефтяная компания (БНК).

По новому контракту, который будет действовать пять лет (до 31 января 2021 года), Белорусская нефтяная компания по 100-процентной предоплате закупит мозырские нефтепродукты на «ориентировочную» сумму 7,5 млрд долларов. БНК будет работать по комиссии, которая составляет 0,14% рубля за тонну от реализованных ею мазута и бензина.

Соответствующее решение акционеры Мозырского НПЗ, 42, 581% акциями которого через компанию «Славнефть» владеют «Газпром нефть» и «Роснефть», приняли в декабре прошлого года в связи с истечением действия предыдущего договора. Он был подписан в декабре 2014 года и истек 31 января 2018 года, сообщается на Едином портале финансового рынка.

На Едином портале финансового рынка размещена также информация о заключенной сделке по купле-продаже нефтепродуктов между «Нафтаном» и Белорусской нефтяной компанией. В декабре 2017 года акционеры «Нафтана» одобрили контракт с нею на сумму 1,5 млрд евро.

Подписание заводами новых долгосрочных контрактов на сбыт своей продукции проходит при неблагоприятных прогнозах для белорусских нефтепереработчиков.

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