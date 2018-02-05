Обнародовано видео аварии с участием Умы Турман во время съемок «Убить Билла»

Газета The New York Times опубликовала видеозапись аварии, в которую во время съемок фильма «Убить Билла» попала главная героиня картины Ума Турман.

Кабриолет под ее управлением попал в занос, после чего произошел удар в дерево. Судя по записи, актриса получила травму головы. Издание отмечает, что Турман получила запись после 15-летней тяжбы с продюсерами ленты, которые отказывались ее предоставлять.

Как отмечает Турман, перед съемкой она долго не хотела садиться за руль кабриолета, настаивая, чтобы сцену сняли с каскадером. Режиссер фильма Квентин Тарантино убедил актрису согласиться принять участие в эпизоде, заверив, что машина находится в хорошем техническом состоянии, а сама сцена проезда по прямой дороге не представляет опасности.

По замыслу Тарантино, Турман должна была разогнаться примерно до 65 км/ч. Закрепленная сзади камера должна была снять развевающиеся волосы актрисы. Однако дорога оказалась не такой уж и прямой, кроме того, она имела песчаное покрытие. Разогнавшись, Турман не справилась с управлением, машину занесло, и она врезалась в дерево. После аварии актриса была госпитализирована.

– Рулевое колесо было у меня на животе, а ноги были зажаты, — вспоминает в интервью Ума Турман. — Я вернулась из больницы в шейной скобе, с поврежденными коленями, массивной шишкой на голове и сотрясением мозга. Эта ситуация стала причиной разлада дружеских отношений с Квентином Тарантино.

Сейчас, спустя 15 лет после ДТП, на фоне обострившихся обсуждений насилия против женщин Турман предоставила собранные ею доказательства в полицию, чтобы усилить давление на Тарантино и обнародовать запись аварии.

Ума Турман заговорила. Вайнштейн ответил