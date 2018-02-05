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Главного инженера МЗКТ признали невиновным в получении взятки в 180 тысяч, и тут же задержали

Суд Фрунзенского района Минска огласил оправдательный приговор 56-летнему Андрею Головачу.

В своем последнем слове мужчина поблагодарил судью за тщательное разбирательство и попросил отнестись к его делу непредвзято. В марте 2017 года этим же судом Головач был признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Наталья (слева) и Анастасия приехали в редакцию сразу после вынесения оправдательного приговора

— Когда судья Юлия Близнюк зачитала папе оправдательный приговор, у нас слезы лились градом, это был радостный шок! И он, и мы были так счастливы, судья постановила освободить отца в зале суда. Уже после оглашения спустились на первый этаж, ждали, вот-вот конвоиры отпустят папу, и наконец-то сможем его обнять. И тут выходит адвокат: «Ваш папа не спустится, только что его задержали по другому эпизоду получения взятки», — Анастасия и Наталья, дочки Андрея Головача, приехали в редакцию TUT.BY сразу после оглашения оправдательного приговора.

Главный инженер Минского завода колесных тягачей Андрей Головач был задержан в мае 2015 года. По версии следствия, он, а также начальник конструкторского бюро и заместитель начальника инструментально-штампового управления МЗКТ получали от представителей субъекта хозяйствования взятки за содействие при поставках на завод режущего и вспомогательного инструмента. Всего следствие установило 80 эпизодов получения взяток, Андрею Головачу инкриминировали получение более 180 тысяч деноминированных рублей.

Расследование длилось почти два года. В марте 2017-го суд Фрунзенского района Минска признал всех троих фигурантов виновными, Андрей Головач был осужден по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и приговорен к 8 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Был наложен арест на квартиру дочки, машину самого Головача и дачный участок жены, мобильный телефон и деньги.

— Все это время папа отрицал свою вину. Сразу после оглашения приговора мы обратились с апелляционной жалобой в Минский городской суд, он отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение в тот же Фрунзенский суд Минска, только уже к другому судье, — рассказывают дочери Андрея Головача. — Судья Близнюк стала тщательно изучать материалы дела, задавать вопросы, вызывать свидетелей, все обвинения были косвенными. Мы заметили, что следователь, который вел это дело, в конце судебного разбирательства стал ходить на заседания. А сегодня во время оглашения приговора был сотрудник ГУБОПиК МВД, который в 2015 году задерживал папу.

За время нахождения Андрея Головача за решеткой родным разрешили три свидания

В своем последнем слове Андрей Головач поблагодарил судью за тщательное разбирательство и попросил отнестись к его делу непредвзято. В прениях гособвинитель запросил для обвиняемого все те же 8 лет лишения свободы. Две недели судья находилась в совещательной комнате, а после оправдала обвиняемого.

— За три года у нас было всего три свидания, неоднократно просили изменить папе меру пресечения, отпустить под подписку о невыезде или поручительство, но все отклонили. Папа более 30 лет отдал заводу, о нем хорошо отзываются и бывшие сотрудники, и нынешние. Ничего не предвещало, что в 2015 году отец окажется за решеткой, — вспоминают Анастасия и Наталья.

В суде от комментариев отказались. Как сообщила TUT.BY Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета, в данный момент бывший главный инженер МЗКТ задержан по подозрению в преступлении по ч. 3 ст. 430 УК «Получение взятки в особо крупном размере». Речь идет о новых эпизодах, а не о тех, которые ему раньше вменяло следствие.

— В производстве Главного следственного управления СК находится уголовное дело, которое касается получения должностными лицами различных предприятий реального сектора экономики взяток от представителей иностранных субъектов хозяйствования. В том числе речь идет о бывшем главном инженере МЗКТ, — рассказала Юлия Гончарова.

Позже пресс-служба МВД сообщила: «Сегодня в Минске сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали главного инженера ОАО „Минский завод колесных тягачей“. Должностное лицо подозревается в получении взятки в особо крупном размере».

По данным ведомства, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что на протяжении 2012−2015 годов в ходе реализации программы технического перевооружения главный инженер завода оказывал преступное содействие представителям иностранной коммерческой структуры. За возможность осуществления поставки для нужд предприятия дорогостоящего оборудования стоимостью более 20 млн долларов США мужчина получил от них взятку в размере 70 000 долларов.

 
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