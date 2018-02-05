Разговорчики в сети: «Хватило мозгов не делать комедию из комедии»

«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на разрешение Минкульта показывать в Беларуси «Смерть Сталина».

Аляксандар Арсёнаў:«kinominska.by — вось па гэтым адрасе можна трэсьці менскі «Кінавідэапракат», каб паказалі «Сьмерць Сталіна» ў дзяржаўных кінатэатрах.

Бо Silver Screen Cinemas, канешне, класныя, але не гумовыя! А фільму-та ў Мінкульце зладзілі грандыёзны піяр».

Аляксандр Класкоўскі: «Ну што, час Рэгнуму пісаць, што і тут здрадзілі Расіі. Як па мне, дык фільм даволі трэшавы, але для тутэйшых дзеячаў само рашэнне пусціць яго ў пракат — гэта амаль што кінуць пальчатку Маскве».

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Ну, слава Богу, хоть у наших мозгов хватило не делать комедию из комедии».

«Отлично! Нельзя, конечно, априори утверждать, что фильм классный уже только из-за своей тематики, но в любом случае сатира над тиранами и их холуями – это хорошо. Над диктаторами можно и нужно смеяться».

«Это как с креветками. Сейчас из России толпы знатоков настоящего искусства понаедут».

«Вроде решение логичное. Но Минкульт умудрился опозориться в том, что пошли на поводу у религиозных фанатиков из соседней страны с перестраховкой. Вместо того, чтобы отсмотреть фильм в обычном формате – на премьере».