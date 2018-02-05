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Общество
05.02.2018
Пять показательных диалогов с кастинга на «Мисс Беларусь»: «Ремарк – писательница»

Организаторы ищут национальное достояние, которым можно гордиться.

Областных кастингов на «Мисс Беларусь» не было уже 6 лет. Организаторы говорят, что им хватало и Минска, где собиралась красавицы со всей страны. Но в этом году члены отборочной комиссии решили сами проехать по стране и посмотреть местных «прыгажунь». Признаются, что ищут не просто красавиц, а девушек образованных, знающих языки, талантливых, уверенных в себе, пишет TUT.BY.

— Мы ищем национальное достояние, которым можно гордиться. Эта девушка затем представит на международном уровне нашу страну, культуру, белорусскую душу, — поясняет главный режиссер Второго национального телеканала Анжелина Микульская.

Предлагаем избранные диалоги, прозвучавшие во время региональных отборов.

Анастасия из Светлогорска уверяет комиссию, что очень любит читать.

— А какой любимый писатель?

— У меня нет таких.

— А что сейчас читаете?

— Сейчас? Ничего!

***

Полина учится на третьем курсе иняза. Для жюри она приготовила «Весну» Генриха Зейделя. Не всю. Только четыре строчки.

— Ну вы ведь учите два языка. Давайте что-нибудь по-английски, — просит ведущий.

— По-английски я не знаю. Мы весь упор делаем на грамматику.

— Ну три предложения… базовый уровень.

— У меня нет базового уровня английского, я весь год учила только грамматику. На данный момент я знаю только немецкий, — удивляет всех студентка иняза.

— А с белорусским как?

— Крышачку знаю.

***

Карина родилась в Малорите, но учится в Полесском государственном университете. Спортсменка, красавица, поэтесса-любительница.

— В литературе предпочитаю зарубежных авторов. Таких как: Эрих Мария Ремарк, Пауло Коэльо, — отчеканила Карина.

— Извините, перебью, — вмешался Денис Курьян. — Эрих Мария Ремарк — это писатель или писательница?

— Писательница.

***

24-летняя Мария приехала на кастинг из Ганцевичей. На своей малой родине девушка работает следователем районного отдела Следственного комитета. Старший лейтенант юстиции привезла с собой портфолио с модельными фотографиями.

— Я не профессиональная фотомодель. Я — следователь, человек в погонах… У меня нет четкой специализации. Я специалист широкого профиля. Больше всего мне нравится расследовать уголовные дела, где я реально могу помочь людям. То есть не обычные кражи, когда мы можем найти имущество и вернуть, а, например, защита прав детей, несовершеннолетних, престарелых.

— Похвально.

***

— Меня зовут Лиза. И я опоздала.

— Звучит как название клуба непунктуальных девушек, — пошутили в комиссии.

— Моя специальность — олигофренопедагог. Но мне больше нравятся силовые структуры, хочу попасть на службу в милицию — в департамент охраны. В конце концов мечтаю стать генералом. Еще я училась в художественной школе. Как жительнице Витебска мне нравится Марк Шагал. Но вообще мой любимый художник — это я сама.

 

 
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