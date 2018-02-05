Чудесный край, где попросил вид на жительство Абрамович

Российский олигарх подал прошение о виде на жительство в Швейцарии.

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Бизнесмен Роман Абрамович подал прошение о виде на жительство в кантоне Вале в Швейцарии, сообщила 4 февраля швейцарская газета Sonntagszeitung. По данным издания, миллиардер впервые подал заявление о ВНЖ еще летом 2016 года. Он просил разрешить ему проживать в городе Вербье. Спустя примерно год прошение было отозвано, отмечает Meduza.

В ноябре 2017 года Абрамович решил вновь попросить о виде на жительство. Бизнесмен, пишет Sonntagszeitung, направил обращение главе Федерального департамента полиции Николетте делла Валле. В письме на двух страницах Абрамович сообщает, что хотел бы возобновить ходатайство о ВНЖ.

Предоставить ему вид на жительство, по данным Sonntagszeitung и другой швейцарской газеты — Le Matin Dimanche, Абрамович, который попал в скандальный «кремлевский список», просит на основании «общественного интереса».

«Салiдарнасць» на просторах сети собрала фотографии курортного региона и города Вербье, в частности. Просмотрев на галерею, можно понять, почему бизнесмен хотел бы жить именно в тех краях.

Отметим, что Вале находится на юго-западе страны и граничит с Италией. Регион называют «королевством отдыха». В первую очередь за необыкновенную природу края.