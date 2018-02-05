Курейчик: «Светлана Соколовская проявила большую смелость»

«Салідарнасць» продолжает собирать мнения публичных персон об очередном милицейском скандале, случившемся в новогоднюю ночь.

Из Facebook собеседника

Известный белорусский режиссер и сценарист Андрей Курейчик считает, что в скандальной истории с участием столичного ОМОНа и актрис важна не профессия девушек:

— Актер, актриса, режиссер… Не знаю, пекарь, например. Важно взаимоотношение милиции и тех людей, которых она обязана вообще-то защищать, создавать ощущение безопасности и комфорта. Все мы сбрасываемся на содержание нашей правоохранительной системы и, соответственно, вправе рассчитывать на определенный сервис.

По словам драматурга, если взять на веру опубликованное в СМИ, то речь явно идет о превышении служебных полномочий:

— Руководство должно разобраться и, как минимум, наказать виновных.

Андрей Курейчик отметил, что скандал стал достоянием широкой публики, благодаря мужеству Светланы Соколовской:

— Она молодец, что об этом публично рассказала. Я подозреваю, что многие люди молчат и боятся в подобных случаях. Светлана для своего возраста и статуса проявила большую смелость, выведя в публичное поле эту проблему. Личная смелость и принципиальность сделали свое дело.

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