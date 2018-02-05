«Если бы все вокруг сделалось православным, то Христос покинул бы церковь»

Федор Повный поддел митрополита Павла?

Недавно митрополит Минский и Заславский Павел сделал скандальное заявление о том, что у «православных и униатов разный Бог».

Он сказал это в ходе обсуждения ситуации, сложившейся в деревне Березовка Витебской области, где православные верующие вынуждены ходить в костел, так как церкви там нет.

— Одно здание используют и православные, и католики. Но это ни в коем случае не является какой-то унией. Задача униатов — сказать, что у нас один Бог. Извините, так у нас не один Бог, друзья мои. У вас свой Бог, потому что вы по-другому в Бога верите. Вы по-другому его исповедуете. Бог действительно один, но в корпорации свой бог, в какой-то сектантской организации — свой. Они к нашему общему Творцу и Господу никакого отношения не имеют. Господь же в Евангелии сказал: «У вас чрева — Бог, у вас маммона — Бог». У язычников тоже идол - бог. Но для нас, православных, это безделушка. Так же и униаты», — сказал иерарх и добавил, что не стоит вмешиваться в жизнь смешанных католическо-православных семей, если они «живут в мире и согласии» и пока «не созрели стать православными.

Эти слова митрополита вызвали реакцию не только в обществе, но и среди клириков. Так, источники «Нашей Нiвы» сообщают, что в частных обсуждениях заявления Павла оценивают как свидетельство «профессиональной непригодности» их автора.

Примечательно, что и влиятельный православный священник Федор Повный, который каждое воскресенье читает проповедь в эфире канала ОНТ, также упомянул эту историю — правда, выразился он иносказательно, но параллели вполне ясны.

Федор Повный, настоятель храма-памятника Всех Святых

— Если бы я был дьяволом, я бы помог православию одержать победу на всех фронтах, чтобы все вокруг сделалось православным: православное законодательство, православная армия, православные институты, школы, больницы, клубы, спортивные секции. Детский сад имени Сергия Радонежского, театр имени Иоанна Кронштадского, улицы бы заполнили билборды с цитатами святых, в компьютерах заработала бы система «Ортодоксия», по субботам и воскресеньям детям бы только постную пищу давали… — сказал Повный. — И тогда, незаметно, церковь станет мирским учреждением. Станет, как партия в СССР — спорить не будут, но и не полюбят, на кухнях будут рассказывать анекдоты про архиереев. И в один день выяснится, что Церкви нет, остались только формы, Христос ушел. Форма, утратившая содержание, никому не нужна.

Повный акцентировал внимание и на том, что «сегодня многие искренние верующие бегут из церковных организаций, чтобы не потерять веру».