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05.02.2018
Виталий Родионов – о периоде разгильдяйства: «Казалось, что мои гулянки ни на что не влияют»

Экс-форвард, а ныне спортивный директор БАТЭ Виталий Родионов рассказал, как важно вовремя получать «по шапке».

Фото Дмитрий Брушко

Этот футболист, недавно завершивший карьеру, казалось, с пеленок имел репутацию «правильного» спортсмена и человека. Но, оказывается, в молодости Виталий был не таков.

— Еще в детстве, помню, тренер выгнал меня с тренировки и наказал не приходить неделю, — поведал Родионов в беседе с TUT.BY. — По правде говоря, я был чересчур самоуверенным. Брал на себя больше, чем мог на самом деле. За те семь дней, поверьте, успел соскучиться по футболу, так что сделал выводы и полностью выкладывался на тренировках, выказывал уважение партнерам.

Позже — в период выступления за жодинское «Торпедо» — также возникли проблемы с дисциплиной. Я же перебрался из родного Витебска в столицу в 19 лет! В Минске было много соблазнов, все хотелось попробовать.

Сказать, что пропадал насовсем, не могу — будет неправдой. Тем не менее, позволял себе лишнее. Рядом не оказалось наставника, который предостерег бы.

— Где вы пропадали? На дискотеках?

— Да. Какое-то время казалось, что мои гулянки ни на что не влияют. Здоровья вроде бы хватало. Мог выдержать еще более жесткий режим!

Потом на второй год в Жодино в основной состав стал попадать мой ровесник Женя Зуев, а я по-прежнему имел мало игрового времени, как и годом ранее, когда конкурировал с опытными Денисом Кароликом и Юрой Мархелем. Положение резервиста било по самолюбию. Понял, что необходимо положить конец разгильдяйству, взялся за голову.

В то же время познакомился с будущей супругой. По иронии судьбы — как раз на дискотеке. На третий год в «Торпедо» дождался своего шанса, а еще спустя год перешел в БАТЭ…

Как Родионов сделал БАТЭ чемпионом на последних секундах сезона и другие знаковые голы форварда

 
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