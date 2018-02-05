Минкульт дал добро на «Смерть Сталина» в Минске: «Замечаний нет»

Белорусские чиновники не возражают против проката нашумевшего и запрещенного в России фильма.

— В ходе просмотра специалисты внутренней экспертной комиссии Министерства культуры не выявили в фильме «Смерть Сталина» фактов нарушения белорусского законодательства. Направлять фильм в Республиканскую экспертную комиссию (по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости) считаем нецелесообразным. Замечаний по дальнейшему прокату фильма на территории РБ у министерства не имеется, — сообщил TUT.BY начальник управления по кинематографии Минкульта Александр Рыдван.

В минском прокате фильм выйдет 8 февраля. Картину покажут в кинотеатрах сети Silver Screen в ТРЦ Galileo и Dana Mall.

Напомним, в Беларуси картина должна была выйти в прокат еще 25 января. Однако чиновники решили провести свой предварительный просмотр.

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