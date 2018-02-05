У Поклонской те же мечты, что у Ермошиной

Одиозный депутат Госдумы рассказала, куда бы отправилась, что если бы не находилась под санкциями Евросоюза.

— С учетом того, что в Госдуме я, наверное, к радости, очень часто общаюсь с представителями Франции. То, наверняка, это была бы Франция. Париж, — заявила Газета.ru Наталья Поклонская.

Отметим, что те же мечты, в свое время были у главы ЦИК Беларуси.

Лидия Ермошина была под санкциями Евросоюза 11 лет, с 2004 года. ЕС внес ее имя в черный список после референдума, который снял ограничения на избрание одного и того же лица президентом более двух раз.

В декабре 2015-го, после снятия ограничений на выезд, Ермошина побывала во Франции и Италии.