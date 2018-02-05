В ходе обысков у премьера Дагестана изъят золотой пистолет ТТ

По уголовному делу о хищении бюджетных средств республики задержаны члены регионального правительства.

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона (ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество), сообщает СК России.

Установлена причастность к совершению хищения путем мошенничества временно исполняющего обязанности председателя правительства Абдусамада Гамидова, временно исполняющих обязанности заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования Шахабаса Шахова и иных лиц.

Подозреваемые задержаны, по месту их жительства проведены обыски. Дома у Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы.