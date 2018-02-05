Заико: «Россияне свой фонд развития не проели, а пропили»

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«Россияне свой фонд развития не проели, а пропили. Недавно я был в России и встречался с представителями бизнеса. Общая ситуация там такая: люди стали достаточно сдержаны в расходах, в том числе на продукты питания.

Некоторые еще живут старыми временами, полагая, что и дальше будут зарабатывать $ 1-1,5 тыс. в месяц. Но это фантазии. В России процесс макроэкономического стимулирования будет идти пока что через военное производство», — сказал в «Экономических диалогах» Белгазеты известный экономист Леонид Заико, комментируя экономику России в IV квартале.