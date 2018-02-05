Женщинам критически важно высыпаться

Нехватка сна негативно отражается на способности мыслить всех людей.

И, оказывается, женщины больше подвержены негативным эффектам. В частности, страдает рабочая память, передает Medical News Today. Этот тип памяти позволяет удерживать информацию непродолжительное время для принятия решений или выполнения разных задач.

Университет Уппсалы установил, что нехватка сна по-разному влияет на мужчин и женщин. Было проведено исследование с участием 24 молодых людей (12 мужчин и 12 женщин). Каждый доброволец выполнял по два теста на память с разницей в неделю. Первый тест проводился на утро после полноценного ночного сна (8 часов), а второй - после бессонной ночи.

Тест требовал от добровольцев запомнить последовательность из восьми чисел. Тестирование проводилось 16 раз. Оказалось, после бессонной ночи мужчины не демонстрировали особого снижения качества рабочей памяти, в отличие от женщин. Это важный вывод, ведь многие женщины, работающие врачами, диспетчерами в ночную смену, могут допустить ошибку из-за выявленной особенности.