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Профсоюзы
05.02.2018
Салiдарнасць
«Зарплату хотелось бы получать рублями, а не продуктами»

Работники пинского «Полесья» пожаловались в профсоюз на выплаты натурой.

— Заработную плату в полном объеме хотелось бы получать в белорусских рублях, а не в виде продуктов питания или иных товаров, — с такими словами обратились на «горячую линию» в редакцию газеты «Беларускі час» работницы пинского ОАО «ПТО «Полесье».

Женщины сообщили, что в 2017 году согласно приказу нанимателя работники «Полесья» должны были раз в месяц в счет заработной платы покупать в столовой предприятия продуктовые товары на сумму 40 рублей. Не всем это понравилось, но все согласились.

— В виду экономических трудностей, которые предприятие испытывает в последнее время, приходится прибегать и к таким мерам, — прокомментировала ситуацию председатель Брестской областной организации профсоюза работников легкой промышленности Ирина Бахмуцкова.

И добавила, что, невзирая на проблемы, «производственное объединение выпускает новую продукцию, ищет рынки сбыта и верит в свое лучшее будущее».

— В коллективном договоре нашего предприятия в разделе «Оплата труда» есть пункт, допускающий смешанную форму оплаты труда: часть деньгами, а часть — продукцией, своей или иной, — пояснила председатель профкома «Полесья» Елена Белоус. — Статья 74 Трудового кодекса также позволяет с согласия работника применять натуральную форму оплаты труда. Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Полесье» Виктор Войтович тоже сослался на непростое финансово-экономическое положение:

— Есть потребители, которые не могут рассчитываться с нами деньгами за поставленную продукцию, — потребкооперация, к примеру. Взамен за наши трикотажные изделия они дают продукты питания или иной товар, который мы реализуем у себя, причем с согласия работников. Действительно, в 2017 году был издан приказ по предприятию, который касается вышеупомянутых 40 рублей, и все работающие на фабрике его подписали.

А вот январское решение нанимателя о двойном увеличении суммы натуральной оплаты труда вызвало недовольство. К тому же на этот раз работники уже не могли выбирать, что им взять, — для них заранее составили список-минимум, в который вошли не только продукты питания, но и иные товары, к примеру, полотенца.

— У нас и без того низкая зарплата, а с такими «покупками» порой не остается и на квартплату, — сетовали по телефону работницы «Полесья». — К тому же предложенный райпо товар имеет довольно высокую наценку: тот же горошек можно купить и за меньшую цену.

Как сообщила изданию ФПБ главный специалист отдела социального партнерства и трудовых отношений Брестского областного объединения профсоюзов Виктория Стульская, Трудовой кодекс дает нанимателю возможность с согласия работников частично применять смешанную форму оплаты труда, но предложенный взамен денежных единиц товар должен быть подходящим для личного потребления и выгодным для работника и членов его семьи.

— Махровые полотенца и зеленый горошек не являются жизненно необходимыми товарами, — резюмировала Виктория Стульская. — К тому же фактически не было получено и согласие людей на замену денежной оплаты натуральной относительно январских 40 рублей. Руководство предприятия при этом заверяет, что, как только экономическая ситуация улучшится, работники вновь будут получать заработную плату как и положено – в денежном выражении.

 
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