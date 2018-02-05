Ryanair проводит распродажу: билеты от € 10

Лоукостер распродает билеты на весну и лето по популярным европейским направлениям.

Как долго продлится распродажа – неизвестно. В системе бронирования лоукостера есть акционные билеты на весенние и летние месяцы.

Так, из Каунаса в Копенгаген можно улететь € 10, а за € 17 – в Барселону. Из Вильнюса за € 15 доберешься до Брюсселя, за € 20 – до Милана, а за € 36 – до Корфу. Билет на рейс Вильнюс – Берлин обойдется в € 17, в Париж из столицы Литвы долетишь за € 20, отмечает 34travel.me.

Из Варшавы в Бургас, Брюссель, Гетеборг или Милан можно добраться за € 10, а в Париж, Лондон, Тулузу или Пескару – за € 14.