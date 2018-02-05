Задержан мужчина, подозреваемый в нападениях на женщин в Серебрянке

Сообщается, что молодой человек дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

3 февраля около двух часов ночи оперативными сотрудниками минской милиции был задержан 26-летний парень, который подозревается в совершении нападений на женщин с использованием ножа. Подробности сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.

Известно, что молодой человек нападал на женщин в микрорайоне Серебрянка. Угрожая ножом, он пытался изнасиловать жертву, а также завладеть ее имуществом. В январе 2018-го в лесном массиве на улице Якубова была изнасилована 18-летняя минчанка, а в случае с еще двумя женщинами злоумышленнику помешали проходившие мимо случайные прохожие.

Подозреваемый был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий. 3 февраля около двух часов ночи на улице Малинина в поле зрения сотрудников милиции попал парень, который был схож по приметам с разыскиваемым преступником. При проведении личного обыска у молодого человека был обнаружен кухонный нож.

В Ленинском РУВД Минска задержанный признался и раскаялся в содеянном, говорится в сообщении. Сотрудникам милиции он пояснил, что совершал преступления ради сексуального удовлетворения и материального обогащения.

Для того, чтобы ввести сотрудников милиции в заблуждение, злоумышленник якобы переодевался в разную одежду, а имеющиеся на теле видимые татуировки тщательные скрывал элементами одежды.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу, официально нигде трудоустроен не был, иногда подрабатывал на автомойке.

В отношении его возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 (изнасилование) и ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) УК РБ, которые соединены в одном производстве. Подозреваемому может грозить срок лишения свободы до 10 лет.

Милиция просит пострадавших от действий указанного на фотографиях человека обратиться в Ленинское РУВД Минска по адресу: переулок Велосипедный 2-й, 9 или по телефонам 8 (017) 367-62-02, 8 (017) 368-12-03 или по телефону «102», либо в УСК по г. Минску по телефонам: ‎8 (033) 333 67 17, ‎8 (033) 389 54 10 или в оперативно-дежурную службу 8 (017) 389 55 55.

Кроме того, сотрудники милиции в очередной раз напоминают о соблюдении мер безопасности в темное время суток и рекомендуют женщинам выбирать наиболее безопасный путь следования.