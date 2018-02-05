В рейтинге уровня жизни Беларусь обходит Россию, но отстает от Камбоджи

Опубликован рейтинг уровня жизни в различных странах за 2017 год.

Беларусь занимает в нем 95 место из 149, таким образом, поднявшись на 3 пункта, по сравнению с 2016-м (тогда была на 98 месте).

Отметим, что Россия опустилась на 4 пункта, и занимает в рейтинге 101 строчку. Украина – на 5 пунктов, став 112-й.

Беларусь значительно обгоняют по уровню жизни такие африканские страны как Камбоджа, Гана.

Составители топа подчеркивают, что данный рейтинг не говорит о том, что в одной стране жить плохо, а в другой – хорошо. Эта таблица лишь показывает уровень жизни стран по совокупности нескольких показателей, такими как: экономика, образование, медицина, уровень свобод, безопасность личности, социальный капитал.

Беларусь опустилась сразу на восемь строчек в мировом индексе верховенства права