Киселев: «Любая связь с путинской Россией становится токсичной»

Экс-глава НТВ, давно живущий в Украине, — о «кремлевском списке».

— «По-тихому», скорее всего, уже не получится — «кремлевский список» в нынешнем виде ровно об этом и напоминает: любая связь с путинской Россией становится, как нынче модно говорить, токсичной, — пишет Евгений Киселев на Эхе Москвы. — Один мой знакомый российский экономист, без преувеличения, всемирно известный и востребованный эксперт в своей узкой области, человек безукоризненно либеральных, демократических взглядов, не раз в резкой форме публично критиковавший нынешние российские нравы и порядки, недавно жаловался мне, что в последнее время, бывая в США, несмотря на все выше перечисленное, испытывает неизведанный прежде холодок со стороны американских коллег, особенно тех, кто работает на правительство.

Иными словами, на Западе будут все меньше и меньше настроены разбираться, хороший ты русский или плохой, пропутинский или антипутинский, особенно если тому нет явных публичных, осязаемых, деятельных подтверждений.

Короче, многим надо срочно бежать и доказывать, что ты не верблюд.