В Беларусь пришли морозы, следом идет снег

Первым накрыло Гомель — в воскресенье от обилия снега тут падали деревья.

В Беларуси резко похолодало: ночью местами температура воздуха опустилась ниже -10°C.

Вслед за морозами идет большой снег. В Гомеле в воскресенье наблюдался снегопад.

Из-за обилия снега в Гомеле падали деревья. Фото gomel.today

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 5 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха -4.. -10°C, по юго-западу -2.. -3°C.

В Минске пройдет небольшой кратковременный снег — вероятность осадков 60-70%. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром -8.. -11°C, максимальная днем -6.. -8°C, вечером -8.. -10°C.

6 февраля не исключена метель, температура воздуха с ночных -6.. -8°C поднимется до -3.. -5°C