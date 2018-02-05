Семенович продала квартиру из-за душ убитых лошадей

Певица Анна Семенович вынуждена была расстаться с первой собственной квартирой из-за мистики.

Фото из Instagram экс-фигуристки

Новую хозяйку начали преследовать души убитых лошадей.

- 17 лет назад я приобрела уютную двушку, как мне казалось, в замечательном районе. Влезла в долги, сделала шикарный ремонт. Но когда переехала, поняла, что не могу спать на новом месте. Мне слышались странные шумы и звуки, их природу я объяснить не могла. Так продолжалось неделю, вторую, месяц... Если удавалось ненадолго заснуть, снились кошмары, - пожаловать Семенович изданию «СтарХит».

Рационального объяснения происходящему найти не удалось, но одна из соседок, которой певица пожаловалась на мистику, рассказала, что дом, в котором поселилась Анна, построен на месте, где раньше забивали лошадей.

- Я тотчас же переехала на съемную квартиру, а от той, «дурной», избавилась. А подбирая жилплощадь, теперь изучаю историю района, - уверяет Семенович, отмечает realty.newsru.com.