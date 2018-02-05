Аналитик: «Искусственный разгон зарплат себя скорректирует, и люди роста доходов не почувствуют»

Корзина валют подорожала в пять раз больше «нормального» показателя за месяц.

В первый месяц года белорусский рубль «просел» по отношению к основным валютам. Удастся ли замедлить этот разрыв?

За январь белорусский рубль упал на 2,4% по отношению к корзине валют. Больше всего подорожал евро (4,08%), российский рубль вырос на 2,84%, а доллар всего на 0,58%, рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

− По сравнению с шоковыми примерами, когда рубль мог упасть на 30% за один вечер, это немного. Но Нацбанк поставил амбициозную цель, чтобы инфляция в течение года не превысила 6%. В таком случае нормальное явление, если валюта девальвируется приблизительно пропорционально инфляции. Если она обесценивается быстрее, это свидетельствует о некоторой разбалансировке рынка. То есть падение белорусского рубля на 0,5% в месяц было бы нормальным, естественным. Но за первый месяц корзина валют подорожала в пять раз больше этой оценочной цифры, − отмечает аналитик.

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