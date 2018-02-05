.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
США начали вывод войск из Ирака
Женщинам критически важно высыпаться
Ryanair проводит распродажу: билеты от € 10
Задержан мужчина, подозреваемый в нападениях на женщин в Серебрянке
В рейтинге уровня жизни Беларусь обходит Россию, но отстает от Камбоджи
Киселев: «Любая связь с путинской Россией становится токсичной»
В Беларусь пришли морозы, следом идет снег
Аналитик: «Искусственный разгон зарплат себя скорректирует, и люди роста доходов не почувствуют»
Новый допинговый скандал накануне Игр-2018: под подозрением 91 олимпийский чемпион
Лукашенко с младшим сыном победили ветеранов хоккея Швейцарии. Фотофакт
В России власти удалили фото с детьми, стоящими на коленях в честь Сталинградской битвы
В Гомеле отец умершего в роддоме ребенка вышел на одиночный пикет
В Египте найдена гробница высокопоставленной жрицы
Ким Чен Ын показал спину супруги. Фотофакт
Беларускі анколяг: «Бліжэйшыя 10 і 20 гадоў таблеткі ад раку мы ня знойдзем»
Латынина: «Гуцериева и Рыболовлева путинские силовики гнали по полю»
Как снизить риск развития рака? Мифы о болезни и советы онколога
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Сколько зарабатывают вертикальщики в регионах
«Ещё не каждый догадался, что декрет №1 коснётся его лично»
«Когда Лукашенко на встречу выпускников не приехал, прислал свой портрет»
Бывшему мэру Барановичей доверили предприятие, а тот довел его до ручки
Шендерович жестко ответил на наезд Белковского: «Я бы убил…»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Кому на Руси жить хорошо…
15 правил комментирования в фэйсбуке
Паляванне на Каліноўскага
«Жалко Беларусь, когда такие люди входят в руководство правительства»
Карбалевіч: «Блогеры Regnum зрабілі замах на манаполію Аляксандра Лукашэнкі»
Сравнение дня. Чего Лукашенко ждал от ученых 10 лет назад
Тры арышты, настаўніцтва, астранаўтыка: успаміны Барыса Кіта
Экономист с дипломом: «Пришла устраиваться уборщицей. Не взяли»
Шендерович: «Когда «элита» создает такие нормы, не надо ничего спрашивать с народа»
Дмитриев: «С какой лёгкостью следственный комитет готов встать на защиту беспредельщиков в форме»
Почему авторы декрета о «тунеядцах» ничего не поняли
Как в Беларусь не пустили IKEA и что из этого вышло
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
1980-2018: жыхар Гродна сабраў унікальны фотаархіў гарадскога жыцця
Крановый завод выпустил очень актуальный «мужской» эротический календарь
Как выглядят с высоты дома чиновников и бизнесменов в Веснинке
«Так Лукашенко ведь на каждом совещании повторяет: хлопцы, не крадите – сядете»
Как студентка-медик из Витебска покоряет соцсети горячими фото
Парад купальников на Крещение
Нечаканыя фота: як выглядалі беларусы 70 год таму
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
05.02.2018
ВВС
Новый допинговый скандал накануне Игр-2018: под подозрением 91 олимпийский чемпион

Всего за несколько дней до начала Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, могут быть раскрыты данные, свидетельствующие о крайне высоком содержании допинга в крови лыжников на зимних Олимпийских играх, сообщают ведущие мировые СМИ.

Сотни лыжников избежали отстранения от соревнований, несмотря на зафиксированные аномальные показатели анализа крови: вероятность того, что некоторые из них могли возникнуть естественным путем, – менее чем один к миллиону. Иногда плотность крови оказывалась настолько высокой, что лыжник должен был бы находиться на больничной койке, а не на соревнованиях.

Британская газета The Sunday Times и немецкая телекомпания ARD получили доступ к базе данных, содержащей более 10 тысяч анализов крови почти 2 тысяч звезд зимних видов спорта.

Из этих данных следует, что с 2001 года более трети медалей, в том числе 91 золотая, на чемпионатах мира и Олимпиадах были завоеваны лыжниками, анализы крови которых могут считаться подозрительными.

Россия, чьим спортсменам на предстоящей Олимпиаде запрещено выступать под своим флагом, – первая в списке допинговых махинаций.

Обнародование данных вызовет очередной допинговый скандал всего лишь за несколько дней до церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, которая должна состояться в пятницу, предрекает Sunday Times.

Спонсоры игр, такие как Coca-Cola, Visa и McDonald's оказались отвечать на вопрос о том, почему они продолжают поддерживать Игры.

Согласно полученным данным, более чем у 50 лыжников, которые должны принять участие в южнокорейских играх, а прошлом были аномальные анализы крови, так что возможно, что они употребляли допинг, но избежали санкций, делает вывод газета.

Базу данных раскрыл информатор, который поставил под сомнение честность Олимпийских игр. В ней содержатся результаты анализов крови лыжников с 2001 по 2010 год, и многие из этих спортсменов выступают и сегодня.

По заключению двух экспертов по допингу, многие лыжники использовали два распространенных способа, схожие с теми, которыми пользовался лишенный семи титулов победителя «Тур де Франс» Ланс Армрстронг.

Они либо кололи себе запрещенный стимулирующий гормон эритропоэтин (EPO), либо им переливали их собственную кровь, взятую ранее.

Оба эксперта отметили, что аномальные анализы крови преобладают у лыжников, завоевавших медали на главных соревнованиях. В целом, более чем у 290 лыжников (около одной шестой из всех, зарегистрированных в этой базе данных), согласно анализам крови, с высокой степенью вероятности мог содержаться допинг.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.3 (оценок:6)
Главное
Из дневника майора ГПУ: «Тот, за кем захлопнулась дверь «американки», уже не выйдет таким, каким вошёл»
Белоруска в Новой Зеландии: «На данный момент минималка по стране — $ 15.75 в час»
Зніклая казна гетмана Агінскага
«Не дай бог никому попасть под расклад белорусского права»
Романчук: «Пресловутая белорусская «жаба» квакнула во все горло»
Сколько зарабатывают вертикальщики в регионах
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY