«Не дай бог никому попасть под расклад белорусского права»

Беларусь за последние два года опустилась сразу на восемь строчек в мировом индексе верховенства права и заняла 65-е место. По версии экспертов WJP, законы в нашей стране работают лучше, чем в России или Украине, но хуже, чем в Уругвае, Казахстане или Индии.

Этот рейтинг составляет международная неправительственная организация World Justice Project с 2010 года. По версии экспертов WJP, законы в нашей стране работают лучше, чем в России или Украине, но хуже, чем в Уругвае, Казахстане или Индии.

Беларусь за последние два года опустилась сразу на восемь строчек в мировом индексе верховенства права и заняла 65-е место. Положение в рейтинге зависит от восьми базовых принципов верховенства закона. Эксперты смотрят на уровень коррупции, полномочия чиновников, наличие в стране административного ресурса, независимость судов, соблюдение прав человека и уровень политических свобод, отмечает TUT.BY.

Место Беларуси в рейтинге верховенства закона по базовым принципам

Принцип/Место

Ограничение полномочий институтов власти: 105

Отсутствие коррупции: 48

Прозрачность институтов власти: 105

Защита основных прав: 89

Порядок и безопасность: 24

Практика правоприменения: 64

Гражданское правосудие: 39

Уголовное правосудие: 51

По мнению экспертов WJP, за последние два года в Беларуси серьезно ухудшилось положение с прозрачностью действий институтов власти (сразу минус 15 позиций), практикой правоприменения законов (минус 16 позиций) и гражданским правосудием (минус 9 позиций).

Зато наша страна на три позиции улучшила свое место в рейтинге по уровню борьбы с коррупцией.

Специалисты организации оценивают, как соблюдаются права и свободы граждан в 113 странах, и анализируют достижения государств в этом направлении. Свой рейтинг они составляют на основе экспертных оценок и опросов общественного мнения жителей каждой из стран.

Лидеры списка за последние годы не изменились. В пятерке — Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Нидерланды.

Беларусь опережает в рейтинге практически все постсоветские страны, кроме Казахстана. Россия оказалась на 89-м месте, Украина — на 77-м.

Байнет: «Какая неожиданность»

Форумчане обсуждают красноречивые свежие данные. Кто-то согласен с оценками экспертов. Но есть и такие, кто считает, что на самом деле картина еще печальнее. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Камбоджа и Венесуэла наши спутники»

«Доведись этим «экспертам» попасть под расклад белорусского права... А впрочем — не дай бог никому!»

«Почему на восемь опустилась? По некоторым пунктам можно и на 20-30 опускать»

«Однако впечатляет 105 место по ограничению полномочий институтов власти и прозрачности институтов власти. Свежий пример: «Я сел и за сутки изучил дело». Лукашенко рассказал, как помог раскрыть убийство».

«В РБ царит верховенство Декретов и Деректив».

«Какая неожиданность».

Еще один рейтинг под занавес недели…

На днях свет увидел обновленную версию рейтинга Index of Economic Freedom, где Беларусь оказалась тоже среди аутсайдеров. Как отметил РБК, в мировом рейтинге экономической свободы — Беларусь (108-е место), Украина (150-е место), Узбекистан (152-е место) и Туркменистан (169-е место)

Россия заняла 107-е место, поднявшись за год на семь позиций.

Как прошелся по этому поводу Telegram-канал «Финансовый говорун», «внезапно наиболее емкую и объективную критику политического строя России дал Heritage Foundation (с колен пока не поднимаемся, но позиции прибавили). А на фоне заголовка «Россия почти догнала Таджикистан в мировом рейтинге экономической свободы» и вовсе тянет сказать «Равшан и Джамшут аплодируют стоя». И все-то без красных шариков и автозаков!»