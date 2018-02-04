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Спорт
04.02.2018
Салiдарнасць
Лукашенко с младшим сыном победили ветеранов хоккея Швейцарии. Фотофакт

И, судя по отчету с матча, были главными героями на льду.

Команда президента Беларуси одержала победу со счетом 11:4 (4:1, 3:2, 4:1) в матче, который прошел на льду «Чижовка-Арены».

В воскресенье в Минске при поддержке швейцарских парламентариев состоялся товарищеский хоккейный матч между командой президента Беларуси и ветеранами хоккея Швейцарии с участием депутатов, сообщает БЕЛТА.

Как отмечает правительственное агентство, «часто в ходе игры одновременно на льду оказывались Александр и Николай Лукашенко. Отец и сын помогли белорусской команде в середине первого периода реализовать большинство. С передачи Александра и Николая Лукашенко шайбу забросил Павел Белый.

До перерыва хоккейная команда президента Беларуси еще трижды отметилась точными бросками. Авторами голов стали Алексей Титовец и Геннадий Савилов. В ходе четвертого взятия ворот швейцарцев Андрею Асташевичу, удачно действовавшему на пятачке у ворот оппонентов, вновь ассистировали Николай и Александр Лукашенко».

Сообщается, что швейцарцы, которыми руководил прославленный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, постарались допускать меньше ошибок в защите и немного сократили отставание в счете. Однако в заключительные 20 минут игры белорусская команда еще четыре раза огорчила соперников. Автором одной из шайб стал Николай Лукашенко. Третью результативную передачу в матче записал в свой актив Александр Лукашенко. В итоге белорусы были сильнее со счетом 11:4.

Отметим, что в самой спортивной заметке государственного агентства c описанием матча имя Александр Лукашенко упоминается 5 раз. Николай Лукашенко – тоже 5.

5:5. Пока ничья.

 
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