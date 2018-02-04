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04.02.2018
belmir.by, фото diariodeavisos.elespanol.com
Как брестские зеркала блеснули на карнавале Тенерифе

Костюм из 800 кусочков зеркала, изготовленных в Беларуси, помог 76-летней Марте Моралес Пас завоевать титул королевы карнавала среди женщин в возрасте.

Островитянка в числе девяти претенденток выступала на сцене конкурса 31 января в наряде, сооруженном художником Кристианом Сантаной. Костюм-фантазия под названием «Богиня Нивария» оказался размером 3 метра в высоту, 3 метра в длину и 3 метра в ширину и весом в 100 кг.

Кроме кусочков зеркала, в его оформлении были использованы также многие другие элементы – бижутерия, блестки, перья страуса и павлина. Конкурс транслировался в прямом эфире и передавался для жителей всех Канарских островов.

Карнавал Тенерифе – второй по величине в мире после того, который проходит в Рио-де-Жанейро. В нем ежегодно принимают участие до миллиона человек.

Празднования проходят более месяца. По традиции, жители выбирают трех королев карнавала – главную, а также среди детей и среди женщин в возрасте.

Кристиан Сантана и Марта Моралес Пас

Дизайнер костюма Кристиан Сантана сообщил belmir.by, что приобрел кусочки зеркал у брестской компании ETEREshop, которая занимается производством аксессуаров для шоу-бизнеса.

– Увидел их страничку в Facebook, и мне очень понравилось, – пояснил он.

На создание костюма ушло около двух месяцев напряженного труда, иногда по ночам до самого утра. В частности, зеркала приклеивали силиконовым клеем.

– Работа с ними происходила почти все время, ведь они есть на многих фрагментах, – сказал художник.

Он также признался, что кроме этих зеркал, о Беларуси больше не знает ничего.

В брестской компании рассказали, что Сантана связался с ними через Facebook 4 декабря, приложил фото костюма с прошлогоднего карнавала и сказал, что для нового ему нужны кусочки зеркал.

– Его волновало, будет ли от них отражаться свет. Мы выслали снимки, показали, что смотреться будет отлично, – объяснила менеджер Ульяна Панасик.

Из предложенных вариантов Кристиан выбрал кусочки золотого цвета в форме ромба. Готовые зеркала отправились к заказчику уже 13 декабря, а прибыли, судя по трекингу, 4 января.

– Сначала он выбрал доставку авиа, которая занимает до 28 суток. Потом хотел поменять на EMS – это быстрее, но как раз в тот день заказ был уже отправлен, – добавила Ульяна.

 
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