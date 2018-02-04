В Гомеле отец умершего в роддоме ребенка вышел на одиночный пикет

Сергей Башмур, отец маленького Миши, умершего в роддоме 28 июня 2017 года, который уже долгое время пытается узнать по какой причине скончался его сын.

Родители обращались в разные инстанции, требуя провести разбирательство, сообщает Сильные новости. Последней каплей стал отказ Следственного комитета о возбуждении уголовного дела. Смерть установлена, а виновных нет — именно это заставило Сергея пойти на крайние меры, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

Все фото Александра Либертада, gomel.today

Летом прошлого года в Гомельском областном роддоме, на шестой день умер новорожденный сын Сергея и Татьяны. Врачебное заключение — неопределённая внутриутробная инфекция. Родители потребовали разбирательств. По результатам экспертизы следственный комитет не нашел основания для продления расследования и возбуждения уголовного дела.

Сергей подавал заявление в Гомельский городской исполнительный комитет на проведение одиночного пикета. Однако ему пришёл отрицательный ответ.

В воскресенье, 4 февраля, он вышел с целью рассказать людям о своей проблеме и о бездействии городских властей. Вместе с неравнодушными людьми Сергей хочет добиться открытости и гласности в медицине.