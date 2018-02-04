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04.02.2018
Алла Салькова, Газета.ru
В Египте найдена гробница высокопоставленной жрицы

Неподалеку от комплекса пирамид в Гизе археологи обнаружили гробницу возрастом более 4400 лет, сообщает местное издание Ahram.

Представители Министерства по делам древностей надеются, что находка позволит возродить интерес туристов к пирамидам.

— Это первая находка, сделанная в 2018 году, — отмечает Халед аль-Анани, представитель министерства.

Находка была сделана на территории некрополя, где находится множество захоронений времен Древнего царства (2686-2181 гг. до н.э.). Гробница принадлежит, по всей видимости, женщине по имени Хетпет — ее имя и титул выгравированы на стене гробницы. По словам археологов, Хетпет была приближенной при королевском дворе в годы правления V династии (около 2504—2347 гг. до н. э.).

— Мы знаем наверняка, что она была высокопоставленным лицом, тесно связанным с царской семьей, — говорит аль-Анани.

Гробница выполнена из глиняного кирпича, ее стены покрыты хорошо сохранившимися изображениями Хетпет, наблюдающей за сценами охоты и рыбалки, а также принимающей подношения от детей.

Гробница «имеет архитектурный стиль и декоративные элементы, присущие V династии», говорится в сообщении министерства. В западной части гробницы расположена прямоугольная галерея, в которой археологи нашли ладан и подставки для благовоний. Также в строении находится помещение, предназначенное для статуи усопшей, но самой статуи археологи не обнаружили.

— На стенах изображен сбор плодов, выплавка металла, изготовления лодок, а также музыкальные и танцевальные представления, — рассказывает руководитель раскопок Мостафа аль-Вазири.

Кроме того, на стенах изображены собирающие фрукты обезьяны. В Древнем Египте они были распространены в качестве домашних животных. Похожие изображения были обнаружены и в других гробницах, появившихся позже — например, в гробницах XII династии, правившей спустя почти 500 лет. Одна из сцен изображает обезьянку, танцующую перед музыкантами.

Раскопки на этой территории ведутся с октября прошлого года. Археологи делают открытия в этом районе еще с XIX века и, как считает аль-Вазири, впереди ждет будет множество открытий.

— Это очень многообещающий район. Мы рассчитываем на новые находки, — поясняет он. — Чтобы обнаружить гробницу, мы убрали около 250-300 кубометров земли. То, что мы видим на поверхности Египта, не составляет и 40% того, что скрыто.

Аль-Вазири считает, что у Хетпет должна быть еще одна гробница на территории некрополя в Гизе. По его словам, сейчас проводятся раскопки, в ходе которых предполагается ее обнаружить.

О существовании самой Хетпет было известно и ранее — судя по имеющимся данным, она была жрицей богини плодородия Хатор. Но мумию женщины обнаружить пока не удалось. Части артефактов, принадлежавших Хетпет, были найдены на этой же территории в начале XX века и перевезены в музей в Берлине.

— Немецкая экспедиция обнаружила в 1909 году коллекцию древних предметов, принадлежавших этой женщине или ее тезке, — рассказывает аль-Анани. — И вот, спустя 109 лет, мы нашли гробницу с ее именем.

По словам представителя министерства, раскопки будут продолжены.

Обнаружение новых гробниц — нередкое явление. Совсем недавно, в декабре 2017 года, в Луксоре были найдены сразу две небольшие древние гробницы возрастом около 3500 лет.

В одной из лежала мумия, вероятно, должностного лица, на потолке было написано имя фараона Тутмоса I. В ней также были обнаружены деревянные погребальные маски, глиняные сосуды и около 450 статуй. Во второй гробнице стены были покрыты надписями и рисунками, указывающими на то, что это захоронение относится к периоду между правлениями фараонов Аменхотепа II и Тутмоса IV — представителей 18-й династии правителей Древнего Египта.

В сентябре, тоже в Луксоре, была обнаружена гробница ювелира фараонов. Гробница расположена на западном берегу Нила в районе Луксора, в ней находилась статуя ювелира, его жены, а также погребальная маска. Предполагается, что ювелирных дел мастер жил около 3,5 тыс. лет назад.

А в 2016 году археологи раскопали большое кладбище возрастом около 3400 лет. Помимо нескольких десятков гробниц, они нашли на его территории останки людей и крокодилов, глиняные черепки, бусины и амулеты. Одной из самых важных находок ученые считают перстень с печатью, на которой изображен картуш (продолговатый закругленный контур с горизонтальной линией внизу, который указывает на то, что написанный в нем текст является царским именем) Тутмоса III.

А наиболее захватывающей находкой стала «тайная комната» в пирамиде Хеопса, которую при помощи мюонного сканирования обнаружили физики.

По их расчетам, она находится над Большой галереей, и некоторые египтологи предполагают, что помещение тоже может оказаться гробницей. Впрочем, большинство все же сомневается в этом и полагает, что у комнаты было другое назначение — например, она вела в какое-то другое помещение или использовалась для уменьшения нагрузки на потолок галереи.

 
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