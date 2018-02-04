Романчук: «Пресловутая белорусская «жаба» квакнула во все горло»

Декрет N8 от 21.12.2017г. «О развитии цифровой экономики» неожиданно стал лакмусовой бумажкой на определение отношения разных социальных групп к коммерческому успеху, благосостоянию и способности одной группы бизнеса и чиновников адвокатировать принятие успешной законодательной кампании.

Пресловутая белорусская «жаба» негодующе квакнула во все лягушачье горло. Бизнесмены и аналитики, чиновники и бюджетники, представители пролетариата и прекариата (люди с нестабильной частичной занятостью и слабой социальной защитой) в тиши своих кухонь и кабинетов громко возмутились новым статусом белорусского проекта «IT-страна».

Много налоговых льгот, беспрецедентный правовой статус, блокчейн и смарт-контракты, майнинг-шмайнинг - декрет N8 отличается от большинства актов законодательства тем, что расширил экономическую свободу для компаний в отдельном взятом административно-правовом субъекте - Парке высоких технологии (ПВТ), но не за счет других, не из карманов налогоплательщиков. Баланс выгод и издержек данного проекта однозначно демонстрирует, что Беларусь находится в большом чистом плюсе.

Разного рода благоприятные налоговые режимы получали бедные регионы Могилевщины, поселки и малые города, отдельные «пятна» (СЭЗы) возле каждого областного центра, китайско-белорусский «Великий камень», отраслевые фавориты, а также сотни индивидуальных коммерческих проектов. Налоговые льготы имеют право раздавать местные органы власти, в ручном режиме поддерживая одних и дискриминируя других. Самая постоянная черта белорусского налогового законодательства - это сплошные налоговые дыры, индексация и плавающая методика расчета налогов.

Налоговый режим для белорусского ПВТ определяется не столько логикой и матрицей внутреннего законодательства, сколько внешними императивами и условиями работы, требованиями мирового рынка IT-продуктов и его ключевых игроков. Программисты, профессионалы IT-рынка в силу специфики своей работы, особенностей новых технологий, в т.ч. из обоймы IV промышленной революции, работают в условиях единого глобального рынка.

Вне зависимости от страны нахождения они пользуются одним языком (английским). У них рабочие инструменты и средства производства имеют единые стандарты (устройства Apple или на Windows). Технический язык тоже универсальный. Концентрация капитала, физического, финансового и нематериального, предопределяет, какие зарплаты и доходы в той или иной стране. Если бы Кремниевая долина появилась в Беларуси, а не Америке, если бы наш страновой ВВП был почти четверть мирового, а ВВП на душу населения около $ 60 тыс., тогда Беларусь была бы законодателем мод в IT. Тогда бы весь мир подстраивался под нас, но реальность прямо противоположная.

В Беларуси есть конкурентоспособный человеческий капитал, способный производить ценные нематериальные активы и удовлетворять спрос мирового ядра IT-бизнеса. Чтобы он работал в Беларуси, генерировал синергический эффект, мультиплицировался и создавал фундамент для собственных разработок, ему нужны налоговые, инфраструктурные, правовые и бытовые условия, которые при оценке всей совокупности факторов склонят IT-человека остаться в Беларуси.

Благоприятный налоговый режим для человеческого капитала в нашей стране - это не дырка в бюджете, не иждивенчество, а генерация страновых выгод в других сферах. IT-человек создает спрос на рынке жилья, транспортных, медицинских, туристических, образовательных и бытовых услуг. Он платит за безопасность и порядок.

По оценке экспертов, покупая товары и услуги со своих высоких доходов, он обеспечивает поступления в бюджет в виде косвенных налогов в 3,5-5 раз больше, чем объем предоставленных налоговых льгот в виде более низких ставок подоходного налога.

Белорусский IT-сектор, пожалуй, единственный в стране имеет потенциал стать драйвером втягивания Беларуси в научные, производственные, технологические и сбытовые цепочки IV промышленной революции. Такого интеллектуального, научного задела нет ни в металлургии, ни в машиностроении, ни тем более в деревообработке, сельском хозяйстве или легкой промышленности. IT-сектор за счет частных ресурсов, финансов из мирового рынка способен генерировать не только услуги для заказчиков по всему миру.

При адекватном развитии он может предложить белорусским заводам и фабрикам место в новой международной системе разделения труда. В свое время Япония также работала на западные, преимущественно американские корпорации, по лицензионным соглашениям. Постепенно она накопила собственный производственный капитал - и выстрелила.

Западная Германия, Южная Корея, Ирландия - все они активно предлагали свои сравнительные преимущества для развитых стран, привлекая их в т.ч. благоприятным налоговым режимом. Поэтому положения декрета N8 в отношении налогообложения абсолютно адекватны и правомерны для монетизации и капитализации материальных и нематериальных активов Беларуси.

Не будем забывать еще об одном эффекте благоприятного налогового режима для IT-страны. Качественная аналитика по его комплексному влиянию на экономику Беларуси позволит укрепить вес тех полисимейкеров и ученых, которые годами борются за снижение налоговой нагрузки и расширение частного рыночного сектора. Тезис «экономическая свобода и низкие налоги = устойчивые госфинансы и динамичная экономика» получит подтверждение на примере конкретного сектора нашей страны.

Наконец, еще один аргумент в пользу принятого налогового и правового статуса IT-сектора. В Беларуси не было и нет спроса на общее, системное, одномоментное внедрение рыночных механизмов и снижение налогов. Руководство страны скептически относится к рыночным реформам, частной собственности и интернационализации бизнеса. Адвокаты системных, структурных реформ не так сильны и консолидированы, чтобы убедить президента РБ сделать для всей экономики то, что он сделал для IT-страны.

Если у IT-ребят получилось, то все остальные должны сказать им большое спасибо и попросить поделиться опытом.

Синергия действия цифровой и традиционной экономики даст стране гораздо больше пользы, чем грубые наезды номенклатурно-краснодиректорских лоббистов и интеллектуалов, пораженных завистью и ненавистью к благополучным и успешным IT-бизнесменам. Экономическая политика страны должна быть направлена на то, чтобы в стране не было бедных, а не идти на поводу у тех, кто не хочет видеть в стране успешных и богатых.

Причем не за счет бюджета и «распила» бюджетных ресурсов, а за счет капитализации и монетизации своего человеческого капитала и нематериальных активов. IT-ребята нигде не заявляли, что они хотят развиваться и богатеть за счет остальной части экономики.

Более чем за 10 лет работы они показали, как интегрироваться в мировую экономику, как создавать современные рабочие места (без указки чиновников и принуждения декретами N3 или N1). Если бы не безумно жесткие, деструктивные действия силовых структур и лоббистов «красных» директоров, ненавидящих выскочек с компьютерами и гаджетами в последние годы, IT-сектор Беларуси был бы сегодня уже гораздо большим и динамичным.

IT-сектор обладает мощным потенциалом модернизировать белорусскую систему образования. Он создает спрос на настоящую науку, подготовку конкурентоспособных на мировом рынке специалистов не для рынка XXв., а для рынка искусственного интеллекта, роботов, «Интернета вещей», дронов, 3D-принтеров виртуальной и усиленной реальности. Для советского номенклатурного мозга непонятно, как молодой парень в 30 лет может быть мультимиллионером, собственником коммерческой структуры, которая работает в десятках стран мира и при этом не получает ни копейки бюджетных денег, не пользуется услугами Национальной академии наук, МАРТа или Минэкономики.

Так получилось, что президент РБ значительно опередил подавляющее большинство своей номенклатуры в отношении к IT-сектору. Проект «IT-страна» критикуют, в т.ч. и те, кто малюет президента исключительно черными красками. Раз IT-ребята сумели убедить его принять декрет N8 о развитии цифровой экономике, значит, что-то здесь нечисто.

По факту в Беларуси в отдельном взятом секторе экономики существенно расширена экономическая свобода и возможности развития. Это абсолютный позитив, который стал возможным благодаря тому, что группа пассионарных предпринимателей, ученых и визионеров нашла возможности, слова и аргументы убедить главу государства сделать хорошее дело.

Порадуемся за них. Порадуемся за нас, потому что это и наша с вами победа. Споры о блокчейне, смарт-контрактах, майнинге, криптовалютах и англосаксонском праве оставим на потом.