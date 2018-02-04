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04.02.2018
Будто бы Оруэлл в начале Холодной войны составил список «криптокоммунистов»

Уроки истории. Воскресное популярное из Telegram.

Есть такая известная история: будто бы Джордж Оруэлл, автор известных антиутопий («1984» и «Скотный двор»), в начале Холодной войны составил список «криптокоммунистов» из числа своих коллег-писателей да отнес в британскую разведку.

Вскрылось это в 1998 году, а в личных записях также обнаружились характеристики еще на сотню человек.  Комментарии к этой истории бывают разные. Например, «этот ваш Оруэлл сам превратился полицию мысли на службе у Большого брата!» Или даже: «эти лицемерные буржуи осуждают только чужой авторитаризм, а своему помогают!»

Что же там действительно было со «списком Оруэлла». Вкратце: в 1949-ом году Джордж Оруэлл лечился от туберкулеза в санатории (через год он от него умер) и который раз переписывал «1984» (самокритичность та еще — он считал, что это «ужасно плохая книга»). В санаторий к нему приехала подруга Селия Кирван (в которую тот был влюблен) и предложила поработать на недавно созданный Департамент информационных исследований, предназначенный для противодействия советской пропаганде.

Идея противодействия пропаганде Оруэллу понравилась. Но сам он для них писать не мог, поэтому предложил кого-нибудь порекомендовать, а также упомянул тех, кого на роль контрпропагандистов приглашать НЕ СТОИТ, в силу просоветских симпатий. Последнее особенно заинтересовало начальство Кирван — так в итоге и появился «черный список» из 38 имен.

Таким образом, это вряд ли можно назвать «доносом». Это просто список тех, кого Оруэлл считал непригодными для работы в правительственном пропагандистском агентстве. Никаких формальных мер к попавшим в список не применялось. Зато кое-кто из фигурантов впоследствии и впрямь оказался самым настоящим советским агентом.

 
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